De Graafschap bezorgt FC Volendam na beker-exit tegen PSV nieuwe dreun

Zondag, 24 januari 2021 om 14:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

FC Volendam heeft zondagmiddag opnieuw verloren op eigen veld. De formatie van trainer Wim Jonk werd dinsdag door PSV (0-2) uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en vijf dagen later kreeg men door toedoen van De Graafschap opnieuw een dreun te verwerken: 1-4. De Superboeren blijven door de ruime overwinning in het spoor van koploper SC Cambuur, dat zes punten (50 om 44) meer heeft verzameld na 21 duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Beide ploegen hielden elkaar behoorlijk in bedwang in het eerste gedeelte van de ontmoeting in Volendam. In de 27ste minuut brak Jasper van Heertum de ban namens de bezoekers uit Doetinchem. De centrumverdediger zette zelf de aanval op, waarna de bal uit een afgemeten voorzet van Jordy Tutuarima weer terugkwam bij Van Heertum. De mandekker kopte raak en bracht het elftal van coach Mike Snoei daarmee op 0-1. Kort voor rust was er tegenslag voor De Graafschap, dat Ralf Seuntjens geblesseerd zag uitvallen. De aanvoerder werd vervangen door Johnatan Opoku.

?? @DeGraafschap scoort in de tweede helft al na 15 seconden. @SjorsBlaauw heeft z'n koffie nog niet eens op! #volgra pic.twitter.com/NTSOQPhdNa — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2021

Binnen vijftien seconden na de rust sloeg De Graafschap keihard toe. Een lange pass van achteruit Julian Lelieveld kwam terecht bij de ingevallen Opoku en de aanvaller schoot de bal vervolgens onberispelijk langs doelman Joey Roggeveen: 0-2. Een dramatische start van de tweede helft voor FC Volendam, dat De Graafschap zeven minuten later wederom zag scoren. De uitblinkende Van Heertum probeerde het vanaf de rand van het strafschopgebied en zijn niet al te harde schot werd helemaal verkeerd beoordeeld door Roggeveen: 0-3. FC Volendam toonde evenwel veerkracht en wist vijf minuten later een aansluitingstreffer te forceren.

Martijn Kaars tikte binnen voor de thuisspelende ploeg na goed voorbereidend werk van rechtsback Denso Kasius. De tegentreffer bracht De Graafschap echter niet aan het wankelen en ruim een kwartier voor het einde was de marge weer drie treffers. Daryl van Mieghem bekroonde een fraaie individuele actie met een afgemeten voorzet op Camiel Neghli en de invaller tekende vervolgens voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. De Graafschap verstevigt plek drie en FC Volendam maakt voorlopig een pas op de plaats met de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

