Dest hoopt één ding snel terug te krijgen bij Barça: ‘Heb dan hoop potentieel'

Zondag, 24 januari 2021 om 12:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:52

Sergiño Dest is zeer kritisch op zichzelf in een tussenrapport over zijn eerste seizoen als speler van Barcelona. De rechtsbenige vleugelverdediger is van mening dat hij bij de Catalaanse grootmacht nog lang niet zijn absolute topvorm heeft bereikt. Dest kampt overigens met spierklachten, waardoor het nog maar de vraag is of de voormalig Ajacied in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Elche van zondagavond speeltijd krijgt.

"Het is voor mij belangrijk dat ik dat vertrouwen snel weer terugkrijg, want momenteel voel ik niet echt veel vertrouwen", onthult de openhartige Dest in een interview met LaLiga World. "Dat is voor mij nu echt het allerbelangrijkste: dat ik weer vertrouwen krijg en terugkeer naar mijn oude niveau. Ik weet zeker dat ik dan een hoop potentieel heb." Dest kwam tot dusver tot vijftien wedstrijden in LaLiga, met daarnaast ook nog eens vijf optredens in de groepsfase van de Champions League.

Dest, die vorig jaar ook voor Bayern München had kunnen kiezen, is altijd een groot bewonderaar geweest van Barcelona. Des te mooier voor de rechtsback dat hij nu met zijn oude jeugdhelden op één veld mag staan. "Toen ik nog in de jeugd van Ajax speelde, zag ik ze altijd op televisie spelen. En nu mag ik gewoon met ze samenspelen", aldus de dankbare Dest, die dus hoopt op betere tijden in Barcelona. Trainer Ronald Koeman blijft ondanks alles vertrouwen houden in de vleugelverdediger.

"Sergiño heeft al veel wedstrijden gespeeld en dit is ook pas zijn eerste seizoen bij Barcelona", zo zei de Nederlandse coach zaterdag op het persmoment voorafgaand aan het uitduel met Elche. "Het is een jonge speler en voor jonge spelers kan het soms lastig zijn. Hij lijkt te zijn hersteld van zijn blessure en we zullen zondag beslissen of hij kan spelen of dat Sergiño op de bank begint. Ik hoop dat hij niet vaker geblesseerd raakt, weer in een ritme kan komen en zorgt voor concurrentie binnen de selectie", aldus Koeman.