Ten Hag verklaart waarom Timber eerst niet en nu toch wel bij de selectie zit

Zondag, 24 januari 2021 om 12:14 • Laatste update: 12:21

Jurriën Timber leek aanvankelijk niet bij de wedstrijdselectie van Ajax te zitten voor het duel met Fortuna Sittard. In de door de Amsterdammers gecommuniceerde wedstrijdselectie ontbrak de negentienjarige centrumverdediger, maar hij blijkt nu toch op de reservebank te zitten in Limburg. Erik ten Hag vertelt dat dit te maken heeft met het feit dat de uitslag van de coronatest van Timber op zich liet wachten.

“Heel simpel: zijn testresultaat was nog niet binnen. Daar moest nog op gewacht worden en dat is net binnengekomen: negatief. Hij is erbij”, reageert Ten Hag bij ESPN op vragen over Timber. Er wordt de trainer van Ajax gevraagd of de jonge verdediger wel in de spelersbus zat. “Nee, wij denken daar allemaal over na”, zo luidt zijn antwoord. Ten Hag stelt dat Perr Schuurs hoe dan ook had gespeeld tegen Fortuna. “Perr heeft het goed gedaan tegen AZ. We hebben meer dan die elf basisspelers, want Timber doet het ook heel erg goed.”

“Het zijn zware weken, maar daarin moet je de hele selectie gebruiken en iedereen speelminuten geven. Zo houd je iedereen fit en fris. Dit is een zware tegenstander, zeker onder deze omstandigheden. Ze hebben zelfvertrouwen, hun serie is hartstikke goed”, zo blikt Ten Hag vooruit op het duel met Fortuna. In het midweekse bekerduel met AZ (0-1 overwinning) bracht hij maar liefst acht andere spelers binnen de lijnen ten opzichte van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord.

“Het laat zien dat we meer dan elf basisspelers hebben. Dan heb ik het over de Eredivisie, de Champions League is een ander level. Daar praten we dit seizoen niet meer over, maar daar willen we volgend jaar wel weer naartoe. We moeten ontwikkelen, de spelers en het team ook. Dan kunnen we kiezen en dat is een luxeprobleem”, stelt Ten Hag. Analist Marciano Vink haalt aan dat veel fans van Ajax graag Lisandro Martínez in het centrum van de defensie en Daley Blind op het middenveld zouden willen zien.

“Tja, supporters... Daley is geen speler voor het middenveld. In bepaalde wedstrijden zou het wel kunnen, maar Daley heeft niet het loopvermogen om op het middenveld te spelen. Martínez ook niet. Zij zijn het beste als linker centrale verdediger”, reageert Ten Hag. Hij wordt ten slotte nog gevraagd naar het vermeende 'verkennende gesprek' met Borussia Mönchengladbach, waarover BILD afgelopen week berichtte. “Nee. Is BILD doorgaans goed ingelicht? In deze dus niet.”