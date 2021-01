Gerbrands noemt twee spelers die ‘uit de koker van Schmidt kwamen’

Zondag, 24 januari 2021 om 11:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:00

Met de komst van Roger Schmidt bleek PSV vorig jaar in staat om spelers te halen die normaal gesproken niet voor de Eindhovense club hadden gekozen. Algemeen directeur Toon Gerbrands onthult zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie hoe Mario Götze en Eran Zahavi alsnog bij de nummer twee in de Eredivisie terechtkwamen, nadat analist annex verslaggever Hans Kraay junior begon over het aankoopbeleid van PSV.

"Ik denk dat als ik heel eerlijk ben dat er twee spelers zijn gekomen die wij anders niet hadden gehaald", verklaart Gerbrands zondag bij ESPN. "Dat waren Zahavi en Götze. Die komen echt honderd procent uit de koker van Roger Schmidt. Met Philipp Max waren we een jaar geleden al bezig en Ibrahim Sangaré stond ook al langer op de lijst, als je dat intern ziet. En soms helpt het ook gewoon, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Dat er een trainer is waar een speler graag heen wil."

Gerbrands brengt vervolgens een voorbeeld ter sprake uit zijn tijd als algemeen directeur van AZ. "Ik heb Louis van Gaal gehad met Shota Arveladze. Die was nooit naar AZ gekomen als Van Gaal daar niet was geweest. Dus elke trainer heeft ook een paar mensen die hij aantrekt, wat dan een meerwaarde is voor de club. Dus die twee (Götze en Zahavi, red.) kwamen door Schmidt en de rest zat in het systeem." Gerbrands legt vervolgens uit dat bij de trainer en technisch directeur (John de Jong, red.) allebei achter de komst van een speler moeten staan, anders gaat de transfer niet door.

"Beiden moeten 'ja' roepen", verduidelijkt Gerbrands de werkwijze in het Philips Stadion. "John de Jong en Marcel Brands (voormalig technisch directeur PSV, red.) zitten er altijd voor de lange termijn en de coach moet op de korte termijn presteren. Als hij niet met een speler wil of kan werken, dan is het ook 'nee', dan komt die speler dus gewoon niet. Dus het is twee keer 'ja', anders komt een speler niet. Dat is al jaren hetzelfde. Ik doe dat nu al vijftien jaar op deze manier", zo besluit de PSV-directeur.