Ten Hag ruimt tegen Fortuna basisplaatsen in voor Schuurs en Labyad

Zondag, 24 januari 2021 om 11:11 • Chris Meijer • Laatste update: 11:59

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard basisplaatsen ingeruimd voor Perr Schuurs en Zakaria Labyad. Het betekent dat Quincy Promes en Jurriën Timer op de reservebank plaatsnemen. Naast de twee wijzigingen kiest Ten Hag voor dezelfde basiself als tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van vorige week zondag.

Ten Hag gooide zijn opstelling voor het met 0-1 gewonnen bekerduel met AZ van afgelopen woensdag nog volledig om. Er stonden maar liefst acht nieuwe spelers ten opzichte van het duel met Feyenoord (1-0 zege) aan de aftrap: Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenbech en Quincy Promes waren de enige spelers die hun basisplaats behielden. Nu heeft de trainer van Ajax voor het bezoek aan Fortuna Sittard zijn vertrouwde opstelling grotendeels in ere hersteld.

Schuurs keert ten koste van Timber ook in Eredivisie-verband terug in de basiself. Labyad zorgde midweeks in Alkmaar voor de enige treffer van het bekerduel en krijgt nu tegen Fortuna de voorkeur boven Promes, die tegen AZ nog als linksbuiten speelde. Hij zal het middenveld vormen met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Schuurs vormt het centrale duo met Daley Blind, terwijl Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui de vertrouwde vleugelverdedigers zijn.

Zoals eerder tegen FC Twente (1-3 zege) en Feyenoord het geval was, bestaat de voorste linie uit Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic. David Neres is fit genoeg om op de reservebank plaats te nemen, nadat hij afgelopen woensdag tegen AZ nog een helft speelde. Mohammed Kudus ontbreekt nog in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De Ghanese middenvelder is nog niet volledig hersteld van de zware knieblessure die hem maanden aan de kant hield.

Het veld van het Fortuna Sittard Stadion zal overigens niet in de beste staat verkeren. Er is in de nacht van zaterdag op zondag sneeuw gevallen in Limburg, waardoor het veld zondagochtend nog bedekt was door een laag sneeuw. Op het Twitter-kanaal van Fortuna is te zien hoe het veld in allerijl sneeuwvrij is gemaakt. Daardoor is de grasmat in ieder geval speelklaar voor het treffen tussen Fortuna en Ajax.

Opstelling Fourtna Sittard: Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Tekie, Rienstra, Flemming; Semedo, Polter en Hansson.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.