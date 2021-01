Gerbrands onthult hoe PSV AC Milan en ‘clubs met geld’ aftroefde voor Schmidt

Zondag, 24 januari 2021 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Roger Schmidt werd door PSV vorig jaar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Het binnenhalen van de Duitse coach had nogal wat voeten in de aarde, want onder meer AC Milan hengelde ook naar de diensten van Schmidt. Algemeen directeur Toon Gerbrands legt in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie uit hoe PSV er in slaagde om de voormalig coach van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen naar Eindhoven te halen.

"Schmidt stond bij ons gewoon op nummer één", verklaart Gerbrands zondagochtend bij ESPN. "De kans om hem te krijgen was klein, kan ik je vertellen. Want wij moesten concurreren met de Premier League, met geld, met ook grote clubs als AC Milan en wat ik me ook kan bedenken. We hebben onze filosofie neergelegd en uitgelegd wat voor een club wij zijn. We hadden ook een megapresentatie bij ons, want hoe kan ik nou duidelijk maken wat De Herdgang (trainingscomplex van PSV, red.) is? Dus dat moesten we filmen en doen en weet ik wat allemaal. En vervolgens alles neergelegd bij hem. En dan ga je dus even figuurlijk voor zijn deur liggen."

Interview | Danjuma: ‘PSV is veel geld misgelopen, dat weet ik wel ja!’

"En dan ga je je best doen en nóg een keer je best en dan weet je dat je de slag om het geld niet kan winnen, maar wel met de manier van werken en PSV promoten", vervolgt Gerbrands zijn terugblik. "Dan is het ook wel leuk dat er een buitenlander komt die voor het eerst op De Herdgang komt en denkt: Tjonge, zoiets heb ik nog nooit gezien. En dat gold voor Mario Götze ook." De PSV-directeur sprak vorig jaar meerdere keren met Schmidt over een mogelijke samenwerking tussen club en speler.

"De eerste keer maak je een afspraak en ga je zitten", brengt de bestuurder in herinnering. "Dat is kennismaken en hij moest ook weten wie ik, John de Jong (technisch manager PSV, red.) en de club waren. Nou, dat was een soort kennismakingsgesprek. Dan heb je al een kleine match. Als het niks wordt, dan gaat het niet goed. En daarna begint het spel van: oké, nog een tweede keer erheen. Dan zie je dingen om je heen gebeuren, dan denk je: Nou, dat wordt nog wat, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik heb wel gezien bij hem dat hij niet voor het geld kiest, maar voor zijn gevoel. Hij kiest voor een omgeving met mensen waar hij mee kan werken. Dat is mij wel duidelijk geworden."

Gerbrands heeft vooralsnog geen spijt van de keuze voor Schmidt. "Je ziet dus dat het een man met ervaring is, die bij meerdere clubs heeft gewerkt. Hij weet wat presteren is, weet wat druk is. Net als bij mij heeft iedereen plussen en minnen in het leven. Maar we zijn heel tevreden hoe het gaat en hoe hij met de spelersgroep omgaat. Wij doen op drie fronten (Eredivisie, TOTO KNVB Beker en Europa League, red.) nog mee", aldus de tevreden Gerbrands, die PSV zaterdagavond met 2-0 zag winnen van RKC Waalwijk. De achterstand op koploper Ajax bedraagt nog slechts één punt, al komt de Amsterdamse club zondag nog in actie tegen Fortuna Sittard.