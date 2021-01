Ahmed Musa kan terugkeren in Premier League

(The Mirror)

Chelsea heeft een poging van West Ham United om Emerson Palmieri te huren afgeslagen. De verdediger, die als back-up moet dienen voor Ben Chilwell, wordt door manager Frank Lampard bij de ploeg gehouden met het oog op het drukke speelschema. (The Mirror)

Tottenham Hotspur is niet de enige Premier League-club met belangstelling voor Danny Ings. Leicester City en Everton zijn eveneens in de markt voor de aanvaller, die heeft geweigerd om zijn aflopende contract bij Southampton te verlengen. (90min)