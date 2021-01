‘Ik heb tegen Boadu en Stengs gezegd dat ik me schaamde voor hun gedrag’

Zondag, 24 januari 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:03

Lee-Roy Echteld is tegenwoordig assistent-trainer van PEC Zwolle. In het verleden werkte hij echter als jeugdtrainer bij AZ, met onder meer Calvin Stengs en Myon Boadu. Echteld volgt het duo nog steeds op de voet en de voormalig aanvaller zag de jonge AZ'ers onlangs een regelrechte wanprestaties leveren in het uitduel van de Alkmaarse club met PEC (1-1). Ook voormalig topscorer Kees Kist kijkt al enige tijd zeer kritisch naar de optredens van het tweetal.

"Na afloop heb ik Myron en Calvin opgezocht en heb ik gezegd dat ik me schaamde voor hun gedrag" laat Echteld weten in een vraaggesprek met de NOS. "Het zijn lieve jongens, maar ze moeten zich op het veld niet verwaand gaan gedragen. Dan vind ik dat ze tot de orde moeten worden geroepen". De PEC-coach ergerde zich vooral aan de maniertjes van Boadu en Stengs en de wijze waarop ze de scheidsrechter behandelden. "Ik zie ze toch nog een beetje als mijn eigen spelers en probeer ze dingen bij te brengen."

Boadu en Stengs drijven AZ-icoon tot razernij: ‘Vertel ze keiharde waarheid!’

Voormalig topschutter Kees Kist heeft het helemaal gehad met de aanvallers van AZ. Lees artikel

Kist zei afgelopen week dat hij graag een keer een kop koffie zou gaan drinken met Boadu en Stengs om ze in een gesprek eens flink de waarheid te vertellen. "Ik drink alleen geen koffie, ik drink chocolademelk", reageerde Boadu met een kwinkslag tegenover AZ Fanpage. "Ik ben ook liefhebber van chocolademelk, dus dat komt goed uit", laat Kist op zijn beurt weten aan de NOS. "Ik wil gewoon dat Boadu topscorer van Europa wordt. Ik heb alleen maar goede bedoelingen en het kost AZ geen reet."

Kist bood al eerder zijn hulp aan, toen Jozy Altidore door een mindere fase ging als aanvalsleider van AZ. "Toen liet ik ook weten: 'laat mij nou eens gezellig met hem zitten'. Maar dat hield trainer Gertjan Verbeek tegen. Ik denk dat coaches bang zijn dat ik me ergens mee ga bemoeien. Maar ik weet hoe het voelt bij een spits. Details kunnen Boadu over het dode punt helpen." De topscorer aller tijden van AZ hoopt snel met Boadu van gedachten te kunnen wisselen. "Lekker bakkie chocomel, balletje mee, beetje ouweren over dat voetbal. En als Boadu dan denkt: die oude lul van een Kist heeft er toch kijk op, is mijn plan geslaagd", aldus de oud-spits.