‘Real Madrid ziet aanbod van 18 miljoen geweigerd worden wegens transferplan’

Zondag, 24 januari 2021 om 09:39 • Chris Meijer • Laatste update: 09:54

Lucas Vázquez is bij Real Madrid in het bezit van een aflopend contract. De Koninklijke wil die verbintenis graag verlengen en heeft de 29-jarige vleugelaanvaller, die dit seizoen ook geregeld als rechtsback speelt, een aanbieding gedaan om voor drie jaar bij te tekenen. Cadena SER weet echter te melden dat Vázquez deze aanbieding om twee redenen naar de prullenbak heeft verwezen.

Vázquez strijkt naar verluidt een jaarsalaris van circa zes miljoen euro op, waarmee hij ruim achter de grootverdieners in de selectie van Real Madrid zit. Onder meer Thibaut Courtois, Raphaël Varane (circa acht miljoen euro per jaar), Karim Benzema, Luka Jovic (circa negen miljoen euro per jaar, laatstgenoemde is inmiddels verhuurd aan Eintracht Frankfurt),Toni Kroos, Luka Modric (circa twaalf miljoen euro per jaar), Sergio Ramos (circa zeventien miljoen euro per jaar) en Eden Hazard (circa 22 miljoen euro per jaar) verdienen een stuk meer dan Vázquez momenteel doet.

Real Madrid heeft Vázquez een nieuw, driejarig contract aangeboden, met hetzelfde salaris als hij nu opstrijkt. De negenvoudig Spaans international is dit seizoen over het algemeen basisspeler bij Real Madrid en wil dat terugzien in zijn salaris, waardoor hij voorlopig niet van plan is om zijn verbintenis te verlengen. De vraag is of de Koninklijke hem nu een hoger salaris kan bieden, aangezien de spelers eerder een salarisoffer moesten brengen door de financiële gevolgen van de coronapandemie.

Het aangeboden salaris is niet de enige reden dat Vázquez voorlopig nog geen nieuw contract heeft getekend. Volgens Cadena SER was Real Madrid afgelopen zomer van plan om hem naar Qatar te loodsen. “Uiteindelijk willen we allemaal dat onze werkgever ons goed behandelt. Ik wil niet zeggen dat Vázquez slecht is behandeld, maar hij vindt het niet leuk wat er in de zomer is gebeurd”, licht journalist Antonio Romero in het programma Carrusel Deportivo van Cadena SER toe. “Vázquez is een speler die zijn sporen verdiend heeft, maar zijn salaris blijft hetzelfde.”

Vázquez werd opgeleid door Real Madrid en vertrok in 2014 naar Espanyol, dat hem na een huurperiode definitief kon overnemen. De Koninklijke had echter een terugkoopoptie en activeerde die direct om hem weer naar de Spaanse hoofdstad te halen. Vázquez speelde voorlopig 229 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 26 keer scoorde en 49 assists leverde. Dit seizoen kwam hij tot 23 optredens, waarvan 21 als basisspeler.