Roger Schmidt leert nieuw woord en moet lachen na loting met Ajax

Zondag, 24 januari 2021 om 08:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:55

PSV boekte zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning in de Eredivisie. De Eindhovenaren hadden het voor rust moeilijk tegen RKC Waalwijk, maar wonnen wel met 2-0. Door de overwinning komt nummer drie PSV op één punt van koplopers Vitesse, dat zaterdag met 1-0 van FC Groningen won, en Ajax, dat zondagmiddag nog een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard speelt. De rivaal uit Amsterdam is ook de eerstvolgende tegenstander in de TOTO KNVB Beker, zo werd duidelijk na de loting van zaterdagavond.

“Als je de beker wilt winnen, moet je ook grote teams verslaan”, reageerde Roger Schmidt na afloop van de zege op RKC. "Een goede loting." De trainer probeerde politiek te reageren op de zware loting met Ajax, maar kon na enkele woorden toch zijn lachen niet inhouden. PSV plaatste zich via wedstrijden tegen De Graafschap (1-2) en FC Volendam (0-2) voor de laatste acht van het bekertoernooi en speelt nu op 9, 10 of 11 februari in de Johan Cruijff ArenA.

Roger Schmidt probeert politiek correct te reageren op het loten van Ajax, maar kan dan toch zijn lachen niet inhouden... ?? pic.twitter.com/XSkQCp2BO9 — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2021

In een eerste helft met grote kansen voor RKC tekende Eran Zahavi met een fraaie vrije trap voor de 1-0. Twintig minuten voor tijd zorgde Pablo Rosario met zijn eerste goalvan het seizoen voor de beslissing. “Niet iedereen was honderd procent en een aantal spelers kan beter. In de eerste helft hadden we onze keeper (Yvon Mvogo, red.) en een beetje geluk nodig”, werd Schmidt door het Eindhovens Dagblad geciteerd.

Schmidt gebruikte een woord dat hij nooit eerder had gebruikt. “Ik heb een nieuw woord van Ryan Thomas geleerd. Dit was volgens hem een echte working class-victoryen daar ben ik het mee eens. We hebben er hard voor moeten werken, nadat we in dertien dagen nu vijf duels hebben gespeeld en ook nog twee keer op kunstgras. Voor de spelers is het niet altijd makkelijk om het hoogste niveau elke keer te halen. Dat willen we wel, maar je moet ook de tegenstander soms respecteren. RKC heeft zich goed laten zien tegen ons.”

Domper op de overwinning was de spierblessure van Noni Madueke, die zondag wordt onderzocht. De aanvaller liep weer even het veld in omdat hij het wilde proberen, maar moest zich na 23 minuten toch laten vervangen door Donyell Malen. “Misschien was het de eerste keer dat hij dit meemaakt, dat is ook een kwestie van ervaring. Hij heeft tien meter nog gelopen ongeveer, waarin denk ik verder niks is gebeurd.”