Solskjaer: ‘Van de Beek kan de wedstrijd tegen Liverpool gaan beslissen’

Zondag, 24 januari 2021 om 07:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:38

Donny van de Beek stond sinds zijn overgang van Ajax naar Manchester United slechts tweemaal aan het startsignaal van een Premier League-wedstrijd. De middenvelder kwam negentig minuten in het FA Cup-duel met Watford in actie en kan zondag in de vierde ronde tegen aartsrivaal Liverpool wel eens het geheime wapen van Ole Gunnar Solskjaer zijn. De manager van the Mancunians erkent dat de Oranje-international niet gelukkig is met zijn persoonlijke situatie op Old Trafford.

Fred, Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes spelen een prominente(re) rol op het middenveld van Manchester United. “Ik zou niet zeggen dat hij blij of gelukkig is”, vertelde Solskjaer in aanloop naar de clash met Liverpool. “Natuurlijk wil hij meer spelen, maar hij is heel erg gedreven en doet zijn werk op de juiste manier.” Van de Beek zelf heeft nog geen onvertogen woord over zijn situatie gezegd. “Donny doet mij heel veel denken aan mijzelf toen ik hier voor het eerst binnenkwam als speler”, stelde de Noor.

Solskjaer werd halverwege de jaren negentig veelvuldig gebruikt als supersub door manager Sir Alex Ferguson. Hij klaagde nooit, deed zijn werk als invaller en kwam uiteindelijk tot elf seizoenen in dienst van Manchester United. “Ik denk dat Donny ziet hoe moeilijk het is voor mij en voor welke uitdagingen ik sta. We weten dat hij prima speelt als hij speelt. Mijn situatie destijds onder Sir Alex was precies eender.”

“Als Sir Alex mij buiten het elftal liet begreep ik waarom hij dat deed”, vervolgde de oud-aanvaller. “Ik was blij voor het team als we wonnen. Donny is that type of guy die begrijpt dat hij belangrijk voor ons is en hij weet dat hij nog veel wedstrijden gaat spelen.” De kans is groot dat Van de Beek een prominente rol gaat vertolken tegen Liverpool. “Hij zal zonder meer een rol gaan spelen en misschien zelfs wel de beslissende factor in deze wedstrijd zijn. Hij kan een topwedstrijd als deze gaan beslissen, dat weet hij ook.”

“Donny gelooft in zijn eigen kwaliteiten. Hij is een rustige jongen die op een goede manier zelfverzekerd is. Diep van binnen weet Donny dat hij goed genoeg is en hij wacht op zijn momenten om dat te laten zien.” Solskjaer begrijpt dat er een zekere mate van ongeduld is bij de buitenwereld. “Hij was bij zijn vorige club een grote jongen. Volgens mij is Donny zelfs aanvoerder geweest bij Ajax in sommige wedstrijden.” De Noor wees de moordende concurrentie en de goede fase van Manchester United als redenen aan waarom de Nederlander minder aan spelen toekomt. “Maar hij heeft voor mij een grote bijdrage in wat we met Manchester United aan het doen zijn.”