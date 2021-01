Denzel Dumfries ligt opnieuw onder vuur: ‘Ik vond het een hele rare actie’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

Denzel Dumfries ligt zaterdag na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) opnieuw onder vuur. De aanvoerder van PSV was in de vijftiende minuut betrokken bij een opmerkelijk incident, waarbij tegenstander Ayman Azhil de elleboog van Dumfries in het gezicht kreeg. De rechtsback van PSV kreeg van scheidsrechter Danny Makkelie een vrije trap mee, maar dat had volgens Kees Kwakman en Ronald de Boer ook anders af kunnen lopen.

Dumfries wilde naar eigen zeggen de bal afschermen en stak daarbij zijn linkerelleboog uit, waar Azhil hard tegenaan kwam. De middenvelder van RKC moest zich laten behandelen, maar kon de wedstrijd wel uitspelen. "Het is onnodig", reageert Kwakman in de studio van ESPN op het moment. "Waarom gaat hij met die linkerarm omhoog? Die jongen komt van de zijkant, ik vond het een hele rare actie, eerlijk gezegd. Hij komt gewoon goed weg, volgens mij hoor. Je ziet ook aan zijn eigen reactie dat hij wel een beetje schrok. Of hij het bewust doet of niet, dat weet je toch nooit. Ik denk niet dat hij denkt: ik sla even iemand neer, maar het is wel een hele rare actie."

De Boer vindt dat Dumfries 'de schijn tegen heeft', maar zou zelf 'geel met een rood randje' hebben gegeven voor de vermeende overtreding. Het is niet voor het eerst dat Dumfries in opspraak is, want de verdediger van PSV kreeg na afloop van het gewonnen bekerduel met FC Volendam (2-0) felle kritiek van Johan Derksen. Laatstgenoemde vond dat Dumfries een schwalbe maakte bij het versieren van de strafschop. "Hij moet zich kapotschamen, die gozer!", zei Derksen onder meer. "Het is gewoon matenaaien."

Dumfries zelf sprak zich na afloop uit over het incident tegen RKC. "Toen het gebeurde dacht ik ook wel: oeh", aldus de vleugelverdediger tegenover ESPN. "Maar ik heb hier geen intentie om hem te raken, of zo. Op het moment zelf dacht ik wel: hij komt hard aan, maar het is niet mijn intentie. Ik wil ervoor komen, hij blokte me. Uiteindelijk krijg ik de vrije trap mee, dus ik denk dat Makkelie het goed heeft gezien." Dumfries krijgt van interviewer Hans Kraay junior te horen dat de VAR ook een andere beslissing had kunnen nemen. "Ik snap wat je bedoelt, als je hem zo terugziet ziet het er wel ernstig uit, maar jij kent me ook, en ik heb geen intentie om... " Kraay grapt vervolgens: "Ja, ik ken ook hele aardige jongens die weleens rood krijgen, hoor."

Over het vertoonde spel was Dumfries minder tevreden, al koestert hij de drie punten. "Ik heb ook geen pressing gezien, maar dat was wel het strijdplan. Ik denk dat als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd dat je voelt dat het er vandaag in die zin misschien niet in zat, maar het belangrijkste is om de overwinning over de streep te trekken. Dus dat doen we goed. We moeten er wel van leren hoe we tegen Volendam begonnen, maar ik ben wel positief gestemd, omdat we de overwinning pakken, en de nul houden. "