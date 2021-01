Van Dijk gaat Salah voorbij als best betaalde speler bij Liverpool

Zaterdag, 23 januari 2021 om 23:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:45

Virgil van Dijk gaat Mohamed Salah overtreffen als best betaalde speler bij Liverpool, zo verzekert journalist Dean Jones. De verdediger heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij de regerend landskampioen van Engeland en kan op korte termijn een nieuw voorstel tegemoet zien van Liverpool. Van Dijk wordt dan meteen de speler met het hoogste salaris, een eer die nu nog is toebedeeld aan Salah. Ook de contractverlenging van de Egyptenaar staat hoog op de prioriteitenlijst van Liverpool.

Sinds zijn overgang van Southampton naar Liverpool in januari 2018 is Van Dijk een onmisbare schakel in de defensie van Liverpool. De international van het Nederlands elftal wordt niet alleen in Engeland bejubeld, maar zegevierde ook op het internationale toneel. Hij won met Liverpool naast de landstitel ook de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Daarnaast werd hij in het seizoen 2018/19 door de UEFA uitgeroepen tot beste speler van het jaar en beste verdediger van het seizoen.

Begin dit seizoen raakte Van Dijk zwaar geblesseerd aan zijn knie tegen Everton (2-2), waar de centrale verdediger nog altijd herstellende van is. Sinds het uitvallen van Van Dijk gaat het met Liverpool aanzienlijk minder en moet de ploeg van manager Jürgen Klopp genoegen nemen met een vierde plek in de Premier League, op zes punten achter koploper Manchester United. De clubleiding van Liverpool heeft naar verluidt besloten om de deal met Van Dijk boven die van Salah te prioriteren en nog voor de zomer alles afgerond te hebben.

Eerder dit seizoen flirtte Salah openlijk met Barcelona en Real Madrid, maar begin deze week liet hij weten niet weg te hoeven uit Engeland. “Ik weet het niet. Als je het mij vraagt, zeg ik dat ik hier zo lang mogelijk wil blijven, maar zoals ik al eerder heb gezegd, ligt het in de handen van de club”, aldus de Egyptenaar. Salah is momenteel de best betaalde Liverpool-speler met een weeksalaris van 230.000 euro. Het contract van de aanvaller loopt nog door tot de zomer van 2023.