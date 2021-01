Heerenveen moet vrezen voor negatief record na mokerslag in 88ste minuut

Zaterdag, 23 januari 2021 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:05

SC Heerenveen heeft op bezoek bij Heracles Almelo een nieuwe tik te verwerken gekregen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Jansen won midweeks voor de beker van FC Emmen (1-2), maar ging in Almelo in de slotfase onderuit: 1-0. Het betekende de elfde wedstrijd op rij zonder zege, waardoor een negatief clubrecord dreigt. De langste reeks zonder overwinning dateert uit 1995, toen de ploeg dertien duels zonder zege bleef. Bij Heracles eiste debutant Ahmed Kutucu een hoofdrol voor zich op met een assist. Door de overwinning stijgt Heracles naar de elfde plek, terwijl Heerenveen achtste blijft.

Trainer Frank Wormuth van Heracles begon verrassend genoeg met drie spitsen op de reservebank. De Duitser experimenteerde in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord met Ismail Azzaoui als valse nummer negen en hield daar tegen Heerenveen aan vast. Daardoor zaten zowel Adrián Szöke, Sinan Bakis als de van Schalke 04 overgekomen Kutucu op de bank. Beide ploegen stelden bijzonder teleur in de eerste helft, nadat Heracles na vijf minuten spelen voor het grootste gevaar zorgde.

Silvester van der Water was het eindstation van een schitterende aanval, nadat hij een hakje van Rai Vloet in de loop mee kreeg. Van der Water kwam oog in oog met doelman Erwin Mulder te staan, maar was te druistig in de afronding en schoot wild over. Heerenveen zette daar een schotkans van Mitchell van Bergen tegenover, die vanaf links kon aanleggen op aangeven van Alen Halilovic, maar een slap rolletje produceerde en Janis Blaswich eenvoudig zag redden. Ook een schot van Siem de Jong van een meter of twintig zorgde amper voor gevaar.

In de tweede helft begonnen de bezoekers uit Friesland beduidend beter, maar wist de ploeg van Jansen het veldoverwicht niet in grote kansen uit te drukken. Wormuth gunde vervolgens Kutucu zijn debuut voor de Almeloërs en die was direct betrokken bij een gevaarlijke aanval. De Turk zette samen met Vloet en Delano Burgzorg een veelbelovende aanval op, maar zag laatstgenoemde falen in de eindpass. Heracles zou uiteindelijk wel aan het langste eind trekken. Invaller Arjen van der Heide verstuurde een volledig verkeerde terugspeelbal, zag Kutucu de bal oppikken, waarna Burgzorg een kapbeweging maakte en raak schoot in de verre hoek: 1-0.