Fraaie goals in eerste duel van Real Madrid met David Bettoni als trainer

Zaterdag, 23 januari 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:56

Real Madrid heeft zaterdagavond aan het zelfvertrouwen gewerkt. Na het mislopen van de Spaanse Super Cup en de eliminatie door Alcoyano in de zestiende finales van de Copa del Rey was de regerend landskampioen in LaLiga met 1-4 te sterk voor Deportivo Alavés. Dat gebeurde onder leiding van assistent-trainer David Bettoni, die de door het coronavirus gevelde Zinédine Zidane in Baskenland verving. Door de zege heeft Real Madrid nu vier punten minder dan Atlético Madrid, dat echter nog twee duels moet spelen.

Real Madrid speelde een geweldige eerste helft in Mendizorroza. Het team van Bettoni was met 75 procent balbezit nadrukkelijk aanwezig, al begon Alavés goed aan de wedstrijd. De thuisploeg had echter geen antwoord op het openingsdoelpunt van Casemiro. Na een corner van Toni Kroos vanaf de rechterkant won de Braziliaan makkelijk een kopduel van Florian Lejeune en mikte hij de bal uitstekend in de rechterhoek.

Alavés was niet opgewassen tegen de overmacht van Real Madrid, dat in de laatste vijf minuten voor de pauze nog eens tweemaal toesloeg. Na een handig overstapje van Eden Hazard, die de bal waarschijnlijk licht raakte, schoot Karim Benzema de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai en diagonaal in de linkerkruising. Hazard bepaalde de ruststand, al had Kroos ook een groot aandeel in de 0-3. Na een geweldige dieptepass van de Duitser over tientallen meters werkte Hazard de bal achter Fernando Pacheco.

Real Madrid begon niet sterk aan de tweede helft. Al snel moest Thibaut Courtois ingrijpen op een inzet van Joselu en de ex-speler van los Merengues verkleinde na een uur spelen ook daadwerkelijk de achterstand toen hij de bal na een verre vrije trap van Lucas Pérez bij de tweede paal binnenkopte: 1-3. Het geloof van de Basken verdween ruim tien minuten later en weer maakte Benzema een weergaloze goal. De Fransman ontving aan de linkerkant een eveneens piekfijne pass van Modric, stormde op het strafschopgebied af, sneed naar binnen en schoot de bal diagonaal in de verste hoek achter Pacheco: 1-4.

Big Benz met maar weer een fijn doelpunt! ?? En wat te denken van de pass van Modric? ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavesRealMadrid pic.twitter.com/Z6swTYt3ld — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2021

Bettoni greep de slotfase aan om Isco en Álvaro Odriozola speeltijd te gunnen en na een uur spelen was Vinicius Junior al in de plaats gekomen voor Hazard. Real Madrid speelt over een week de eerstvolgende wedstrijd: een thuisduel met nummer tien Levante.