PSV ziet ook RKC enorme kansen missen en wint na prachtgoal Zahavi

Zaterdag, 23 januari 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

PSV heeft zaterdagavond een sobere overwinning behaald tegen RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Roger Schmidt stond in de eerste helft vier enorme kansen toe aan de Waalwijkers, maar kwam met de schrik vrij. Dat was opvallend genoeg midweeks ook al het geval voor PSV in de TOTO KNVB Beker tegen FC Volendam. Na de prachtige rake vrije trap van Eran Zahavi kwam RKC er niet meer aan te pas en besliste Pablo Rosario de wedstrijd in de tweede helft: 2-0.

Bij PSV kreeg Donyell Malen aanvankelijk rust, maar de spits kwam al in de 23ste minuut binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Noni Madueke. De aanvaller speelde kortstondig door met een hamstringblessure en leek de kwetsuur daarmee erger te hebben gemaakt. Na een openingsfase zonder al te veel kansen klopte RKC Waalwijk vanaf de 26ste minuut plotseling hard op de deur.

De bezoekers creëerden in een tijdsbestek van vijf minuten vier levensgrote kansen. Eerst wist PSV-doelman Yvon Mvogo knap redding te brengen op de poging van dichtbij van de inglijdende Lennerd Daneels, en uit de hoekschop die volgde schoot Ayman Azhil op de paal, en werd ook nog een schot van Melle Meulensteen van de lijn gehaald door verdediger Jordan Teze. Enkele minuten later was Finn Stokkers met een kopbal dichtbij, maar opnieuw stond Mvogo in de weg.

PSV pakte daarna de draad op en zag Malen in de korte hoek op keeper Kostas Lamprou stuiten. De Griekse goalie had echter geen antwoord op een prachtige vrije trap van Zahavi, die de bal vanaf de rand van de zestien hard tegen de binnenkant van de kruising binnen schoot: 1-0. De tweede helft stond een stuk minder bol van spektakel. PSV behield de controle nu wel en maakte het in de 73ste minuut af. Ryan Thomas legde de bal op de rand van de zestien panklaar voor Rosario, die ineens uithaalde en de rechteronderhoek vond: 2-0.