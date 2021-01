Ronaldo en Messi wijzen gigantisch bedrag af uit Saudi-Arabië

Zaterdag, 23 januari 2021 om 21:43 • Daniel Cabot Kerkdijk

Cristiano Ronaldo heeft een aanbieding uit Saudi-Arabië om het land te promoten afgewezen, zo weet the Telegraph zaterdag te melden. De aanvaller van Juventus en Portugal zou benaderd zijn met het voorstel om zich tegen een vergoeding van zes miljoen euro per jaar in te zetten voor een marketingcampagne in een poging de toeristische sector een boost te geven. Lionel Messi zou hetzelfde aanbod hebben gekregen, maar ook de Argentijn wil zich niet inzetten voor de promotionele activiteiten van het land.

De golfstaat hoopt met de campagne ‘Visit Saudi’ het imago te verbeteren en internationale toeristen te stimuleren een bezoek te brengen aan het land. De grootscheepse promotie van de oliestaat zal volgende maand van start gaan. Saudi-Arabië kreeg de laatste jaren meermaals hevige kritieken te verwerken van onder meer Human Rights Watch en Amnesty International vanwege het schenden van de mensenrechten.

Met name door het organiseren van sportevenementen en het inzetten van topsporters wil de afdeling ‘toerisme’ de naam van het land uit het Midden-Oosten zuiveren. In 2019 was de Perzische Golfstaat gastheer van de finales van de Spaanse Super Cup, waarvoor in drie termijnen een bedrag van 120 miljoen euro werd betaald. In hetzelfde jaar organiseerde het land ook het wereldtitelgevecht tussen Anthony Joshua en Andy Ruiz, en bovendien is de Formule 1 akkoord gegaan met het voorstel om de laatste race van het huidige kalenderjaar in Saudi-Arabië te laten plaatsvinden.

De beslissing kwam de organisatie van de Formule 1 in ieder geval op hevige kritieken te staan, maar wat voor de aanvallers van Juventus en Barcelona de reden is voor het weigeren van het lucratieve bod is niet bekendgemaakt. Zowel de commerciële vertegenwoordigers van Ronaldo als die van Messi weigerden commentaar te geven op de geruchten.