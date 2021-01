Manchester City voorkomt sensatie en schrikt net op tijd wakker

Zaterdag, 23 januari 2021 om 20:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:39

Manchester City heeft zaterdagavond op het nippertje uitschakeling in de FA Cup weten te voorkomen. De ploeg van manager Josep Guardiola keek tegen vierdeklasser Cheltenham Town lang tegen een 1-0 achterstand aan, maar sloeg in de laatste tien minuten toe met drie treffers: 1-3. Phil Foden haalde als een van de weinigen bij City zijn niveau en brak de ban tien minuten voor het einde van de wedstrijd.

Guardiola gunde veel van zijn basisspelers rust in de strijd om de FA Cup en trad onder andere aan met doelman Zack Steffen, die begin dit jaar tegen Chelsea zijn debuut maakte in de Premier League. City leek een ogenschijnlijk simpele bekeravond tegemoet te gaan en creëerde in de beginfase kans op kans. Al na een minuut spelen dook Gabriel Jesus gevaarlijk op in het vijandelijke strafschopgebied. De Braziliaan reageerde het snelst van iedereen en probeerde het met een schot in het dak van het doel, maar zag zijn inzet niet tot doelpunt gepromoveerd worden.

De bezoekers drukten door en waren na een kwartier spelen via Benjamin Mendy alsnog dichtbij de openingstreffer. De Fransman versloeg uit een rebound doelman Joshua Griffiths. Zijn schot werd echter door een verdediger van de lijn gehaald. City smeekte vervolgens om een strafschop, toen Jesus tien minuten voor rust naar de grond werd gewerkt, maar scheidsrechter Stuart Attwell wilde er niet aan en wuifde de protesten van de City-spelers weg. Nadat supporters van de thuisploeg vervolgens kort voor rust vuurwerk afstaken en dit op het veld terechtkwam, besloot Attwell het duel voor enkele minuten stil te leggen.

Van het incident leek Cheltenham het minst onder de indruk, toen de ploeg kort na rust brutaal de leiding nam. Ben Tozer gooide de bal over zo’n dertig meter richting het doel van Steffen, zag zijn inworp met het hoofd verlengd worden en van dichtbij worden binnen gewerkt door Alfie May: 1-0. City leek echter niet van slag door de achterstand en knokte zich al snel terug in het duel. Via Riyah Mahrez was de ploeg twintig minuten voor tijd dichtbij de gelijkmaker, maar op aangeven van Foden schoot de Algerijn op de handen van doelman Griffiths, die zijn ploeg meerdere keren op de been hield.

In de slotfase ging het alsnog mis voor de thuisploeg. Foden werd dit keer gevonden door João Cancelo en nam de bal ineens met links op de schoen, waarna Griffiths dan eindelijk geslagen was. Er hing een sterke buitenspellucht aan de treffer, maar omdat er geen VAR is in het FA Cup-toernooi, werd het doelpunt goedgekeurd. In het restant trok City alsnog aan het langste eind. Jesus werd met een diepe bal achter de verdediging gevonden door Fernandinho, nam knap aan en schoot ineens raak: 1-2. In blessuretijd zorgde Ferran Torres voor de eindstand, door op aangeven van Ilkay Gündogan van dichtbij binnen te tikken: 1-3.