Jetro Willems moet vertrekken bij Eintracht Frankfurt en spreekt wens uit

Zaterdag, 23 januari 2021 om 19:58 • Jeroen van Poppel

Jetro Willems is klaar voor zijn rentree op het voetbalveld, maar mogelijk zal de 26-jarige linksback die niet beleven bij zijn eigen club Eintracht Frankfurt. BILD meldt namelijk dat Willems, die zaterdag tegen Arminia Bielefeld (1-5 winst) voor het eerst in meer dan een jaar bij de wedstrijdselectie zat, vanwege zijn hoge salaris mag vertrekken.

Willems speelde vorig seizoen op huurbasis bij Newcastle United en scheurde op 18 januari vorig jaar tegen Chelsea zijn voorste kruisband af. De linkervleugelverdediger was een vaste basisspeler bij Newcastle en hoopt volgens de Duitse krant op een nieuw avontuur bij de club uit de Premier League. The Magpies vechten dit seizoen opnieuw tegen degradatie, maar hebben op plek vijftien wel een marge van zeven punten tot de degradatiestreep.

In januari informeerde PAOK Saloniki naar Willems, maar de Griekse topclub kon zijn salaris niet betalen. De voormalig verdediger van PSV zag een overgang sowieso al niet zitten, want Willems wil graag terug naar Engeland, desnoods bij een andere club dan Newcastle. Vorig seizoen kwam de 22-voudig Oranje-international tot twintig officiële wedstrijden voor Newcastle, waarin hij twee keer scoorde en drie assists afleverde.

Eintracht Frankfurt kampt met financiële problemen en liet in de winterse transferperiode ook al Bas Dost (Club Brugge), Marijan Cavar (Greuther Fürth), Dominik Kohr en Danny da Costa (beiden verhuurd aan 1. FSV Mainz) vertrekken. Mocht Willems ook nog weggaan, dan heeft trainer Adi Hütter nog slechts 22 selectiespelers over. "Dat is genoeg, ik heb niet per se een vervanger nodig", reageert de oefenmeester.