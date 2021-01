Wintertitel voor AC Milan ondanks pak slaag van Atalanta

Zaterdag, 23 januari 2021 om 20:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:07

AC Milan heeft zaterdagavond een pijnlijke oorwassing gekregen van Atalanta. De koploper van de Serie A werd op vele fronten afgetroefd en moest een 0-3 thuisnederlaag slikken. Mario Mandzukic werd door trainer Stefano Pioli twintig minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht en maakte zijn debuut. Internazionale wist tegelijkertijd niet optimaal te profiteren van het puntenverlies en bleef steken op 0-0 bij Udinese. De ploeg van trainer Antonio Conte loopt wel een punt in op Milan, maar blijft tweede achter de kersverse winterkampioen: 41 om 43 punten.

AC Milan - Atalanta 0-3

De thuisploeg dacht even aan een hele snelle openingstreffer, toen Zlatan Ibrahimovic de diepte in werd gestuurd door Theo Hernández, maar de Zweed schoot rakelings naast en deed dat bovendien in buitenspelpositie. Aan de overkant was Hans Hateboer, die net als Marten de Roon in de basis begon, dicht bij een treffer. De vleugelverdediger dook brutaal op in het zestienmetergebied van Milan, maar zag zijn schot in het zijnet gaan naast doelman Gianluigi Donnarumma. Tien minuten later was het wel raak. Uit een indirecte hoekschop bracht Robin Gosens de bal opnieuw voor het doel, waarna Cristian Romero raak kopte. De Argentijn was alerter dan Pierre Lalulu en werkte de bal al vallend tegen de touwen: 0-1.

Milan wist zaterdagavond niet te brengen wat de ploeg heel vaak wél wist te brengen dit seizoen en keek al snel in de tweede helft tegen een ruimere achterstand aan. Josip Ilicic werd door Kalulu vastgehouden in de zestien en kreeg vervolgens van Franck Kessié een tik in het gezicht, waarna scheidsrechter Maurizio Mariani naar de stip wees. Ilicic nam zelf plaats achter de bal en verschalkte Donnarumma met een lage schuiver in de rechterhoek: 0-2. De doelman zat in de goede hoek, maar dook over de goed ingeschoten strafschop heen.

Hateboer werd na driekwart wedstrijd gewisseld met een ogenschijnlijk lichte blessure, waarna Ilicic het duel niet veel later bijna in het slot gooide. De Sloveen draaide zich knap vrij tussen een aantal Milanezen, maar schoot met rechts rakelings naast. Piolo gunde Mandzukic vervolgens zijn debuut en zag zijn spits al snel voor het eerste gevaar zorgen. De Kroaat kreeg zijn voet tegen de bal uit een rebound, maar zag Pierluigi Gollini handelend optreden. De doelman zag hoe Duván Zapata het duel niet veel later in het slot gooide. De spits schoot met links raak in de korte hoek en liet Donnarumma voor de derde keer kansloos: 0-3.

Udinese - Internazionale 0-0

Met Stefan de Vrij in de basis leek Inter al vroeg in het duel op voorsprong te komen tegen Udinese. Lautaro Martínez wist het net te vinden met een knappe volley, maar deed dat in buitenspelpositie, waardoor zijn treffer op advies van de VAR werd afgekeurd. Inter begon sterker aan het duel en kreeg via Nicolò Barella opnieuw een kans om de score te openen. De middenvelder probeerde het zeer fraai met een volley, maar zag zijn inzet rakelings over de rechterkruising scheren. Udinese stelde daar in de eerste helft een goede mogelijkheid van Jens Stryger Larsen tegenover, maar de Deen was ongelukkig in de afronding en kopte over.

Bij Udinese begon Marvin Zeegelaar in de basis en viel Bram Nuytinck in de tweede helft in. Thomas Ouwejan bleef de volledige wedstrijd op de bank. Beide ploegen zorgden na rust voor aanzienlijk minder spektakel dan in de eerste helft. Roberto Pereyra was dichtbij met een schot van afstand, maar hij zag zijn poging over gaan. Namens Inter noteerde Achraf Hakimi de beste mogelijkheid van de tweede helft. De Marokkaan creëerde voor zichzelf een goede mogelijkheid, maar had het vizier duidelijk niet op scherp en zag zijn schot aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Beide ploegen probeerden vervolgens met een slotoffensief de wedstrijd naar zich toe te trekken, al bleef het duel in balans.