Roger Schmidt geeft tegen RKC Waalwijk opnieuw grote naam rust

Zaterdag, 23 januari 2021 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

PSV trapt zaterdagavond af tegen RKC Waalwijk zonder Donyell Malen in de basis. De centrumspits krijgt rust van trainer Roger Schmidt, maar zit wel op de bank voor een invalbeurt. Philipp Max zit vanwege ziekte niet bij de selectie, terwijl Ibrahim Sangaré alweer hersteld is van een lichte blessure, maar wel op de bank begint.

Dat betekent dat Schmidt zijn elftal op diverse plekken wijzigt. Doelman Yvon Mvogo keert terug onder de lat, waar Lars Unnerstall in de TOTO KNVB Beker tegen FC Volendam (0-2 winst) nog speelde. Olivier Boscagli verhuist van het centrum naar de linksbackpositie om Max te vervangen, waardoor er in het centrum een plek vrijkomt voor Timo Baumgartl. Ryan Thomas speelt als vervanger van Sangaré als controlerende middenvelder naast Pablo Rosario.

Bij de voorste vier posities van PSV is één wijziging te ontdekken ten opzichte van het duel in Volendam. Eran Zahavi start in de basis ten faveure van Malen. "Het is goed voor Zahavi om eens in de basis te starten", licht Schmidt zijn keuze toe tegenover het clubkanaal van PSV. "Donyell heeft de eerste vier wedstrijden van het kalenderjaar ook gespeeld, en hij kan later ook nog invallen. We hebben veel wedstrijden nu." Zahavi vormt een koppel met vermoedelijk Mohamed Ihattaren, al zouden Noni Madueke en Mauro Júnior daar ook terecht kunnen komen.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Baumgartl, Boscagli; Rosario, Thomas; Madueke, Mauro Júnior; Ihattaren, Zahavi