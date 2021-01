Excelsior klimt op de ranglijst na winst in jubileumduel van Luigi Bruins

Zaterdag, 23 januari 2021 om 18:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Excelsior heeft zaterdag een moeizame zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Het zag er lang naar uit dat het duel met TOP Oss in een gelijkspel zou eindigen, maar een kwartier voor tijd trapten de Rotterdammers het gaspedaal in en werd een 1-3 zege afgedwongen. Dankzij de overwinning klimt Excelsior, dat nu twaalfde staat met 26 punten, over de Brabanders heen, die met een punt minder vijftiende staan.

De ploeg van Marinus Dijkhuizen had licht het overwicht in de eerste helft, al duurde het tot de 31ste minuut voordat de ban gebroken werd. Siebe Horemans had vanaf de rechterkant een goede voorzet in huis, die verkeerd werd ingeschat door Niels Fleuren. De bal belandde zodoende voor de voeten van Joel Zwarts, die doelman Bo Geens in tweede instantie wist te verschalken: 0-1. Hoewel ook TOP enkele mogelijkheden kreeg, lukte het niet om tot scoren te komen.

Vijf minuten na rust kreeg Elias Mar Omarsson een goede kans toen hij het zestienmetergebied binnensnelde en het doel onder vuur nam, maar Geens voorkwam een tweede Rotterdamse treffer. Even later was het aan de andere kant wel raak. Niels Fleuren mocht opstomen aan de linkerkant van het veld en vond met een fraaie voorzet Dennis van der Heijden, die met een geplaatste kopbal doelman Alessandro Damen wist te verschalken: 1-1.

Luigi Bruins, die zijn 250ste wedstrijd in het shirt van Excelsior speelde, maakte halverwege de tweede helft een fout vlak voor het eigen strafschopgebied. Hij liet zich van de bal zetten door Kyvon Leidsman, maar het schot dat volgde van de spits werd op fraaie wijze gepakt door Damen. Oss kwam er nog enkele keren gevaarlijk uit, maar de Rotterdammers hadden de langste adem.

Een kwartier voor tijd bediende Horemans met een voorzet op maat Omarsson, die boven zijn directe tegenstander uittorende en overtuigend de 1-2 binnenknikte. Uiteindelijk zette Bruins vanaf de penaltystip de 1-3 eindstand op het scorebord. Een handsbal van Fleuren deed scheidsrechter Martijn Vos ertoe beslissen een strafschop toe te kennen.