Derksen maakt opmerkelijke draai in zaak-Nouri: ‘Hij roept maar wat’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 18:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

Yves Gijrath heeft in zijn eigen podcast 1-2-tje met Yves een reactie gegeven op het verhaal dat Johan Derksen vorige week vrijdag hield over de zaak van Abdelhak Nouri. Volgens Derksen was het verhaal van Gijrath en zijn kompaan Erik de Vlieger over een geëiste schadevergoeding van 15 miljoen euro niet waar. Derksen zei dat ging om 60 tot 100 miljoen euro, al draaide de analist dat afgelopen vrijdag in Veronica Inside alweer bij naar 30 tot 40 miljoen. "Kijk: hij roept af en toe maar wat", stelt Gijrath.

Gijrath en De Vlieger doken naar eigen zeggen diep in de zaak, pleegden diverse telefoontjes met betrokkenen en kwamen tot de conclusie dat de familie van Nouri een bedrag van vijftien miljoen euro vraagt van Ajax. "Onze grote vriend Derksen ging even uitleggen dat het anders zat", reageert Gijrath. "Waarom we het deden is omdat die week ervoor er een bedrag op tafel werd gegooid. Toen had hij het nog over 30 tot 40 miljoen, of meer. Toen zijn we erin gedoken en hebben we kunnen achterhalen dat de familie tevreden is met vijftien miljoen, en dan gaat hij op vrijdag... (zeggen dat het 60 tot 100 miljoen euro is, red.)" Inmiddels heeft Derksen zijn verhaal dus alweer bijgedraaid naar '30 tot 40 miljoen', maar ook dat klopt volgens Gijrath niet.

De ondernemer wil aan de hand van een anekdote over Derksen illustreren dat de analist 'af en toe maar wat roept'. "Ik zal je een anekdote vertellen: ik ben ook een keer door hem aangepakt, dat was toen in die tijd van het conflict tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff", zegt Gijrath, die het heeft over de machtsstrijd tussen de twee bij Ajax in 2012. "Ik heb toen wat stukken geschreven erover, maar mijn boodschap was: 'Jongens, houd nou de rust bij die club, los het achter gesloten deuren op.' Toen beschuldigde Derksen mij ervan dat ik was ingehuurd door een of ander vaag PR-bureau om me te mengen.. 'En die Gijrath, gladde...' Allemaal van dat soort termen."

"Ik moet je eerlijk zeggen: ik kan er wel tegen. Ik dacht toen: ik bel hem even op. Ik had alleen het nummer van Wilfred Genee, dus ik bel vijftien seconden na hun uitzending. Wilfred neemt keurig op, dus ik zeg: 'Wilfred, met Yves, mag ik Johan?' Dus hij loopt naar Derksen. 'Ik zeg meneer Derksen, u spreekt met Yves Gijrath, ik wil u bedanken. Ik heb net vijf minuten afzeiktelevisie gehad, daarvoor moet ik u bedanken.' Wat hij niet wist is dat we net een gala hadden georganiseerd, waarin we een item hadden geveild, dat je je kon laten afzeiken voor vijf minuten bij VI door Derksen. Daar was toen 14.000 euro voor betaald. Dus ik zei: 'Bedankt meneer Derksen, ik vind dat zo aardig.' En toen zei hij letterlijk: 'Maar wie bent u dan?' Ik zeg: 'Oh, maar u wekt de indruk dat u mij heel goed kent.'"

Gijrath werd toen door Derksen uitgenodigd voor een kop koffie. "Toen nodigde hij me uit in Gouda, waar het hoofdkantoor van Voetbal International toen zat. Toen heb ik daar de hele middag met hem gezeten. Het is natuurlijk een ouwe roddelkont, maar het is een ongelofelijk leuke man als je met hem zit, met zijn sigaar, en die rook... Hij zei: 'Moeten we niet iets goedmaken (op tv, red.)?' Ik zei: 'Ben je gek, dan maken we de discussie veel groter dan het is.' Kijk: hij roept af en toe maar wat."

Ook wil Gijrath nogmaals uitleggen waarom hij en De Vlieger de zaak hebben onderzocht. "Waarom wij dit zo belangrijk vinden: het kan toch niet zo zijn dat die familie, die werkelijk waar levenslang heeft gekregen, dat die wordt uitgemaakt voor geldwolven. Dat is de reden waarom we het op tafel hebben gegooid. Ik hoop, en verwacht toch ook nog, dat ze het niet zo ver laten komen (tot een arbitragezaak, red.)." Overigens is inmiddels bekend dat de familie Nouri een dergelijke zaak heeft aangevraagd bij de KNVB.