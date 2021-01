ADO Den Haag verlengt dramatische thuisreeks in de Eredivisie

Zaterdag, 23 januari 2021 om 18:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:25

ADO Den Haag is er zaterdag voor de twaalfde keer op rij niet in geslaagd een thuisduel te winnen in de Eredivisie. De langste reeks ooit op het hoogste niveau van Nederland voor de Hagenaren, die niet verder kwamen dan een 0-0 gelijkspel in de kelderkraker tegen FC Emmen. Ondanks het nieuwe puntverlies klimt de ploeg van trainer Ruud Brood, dat nu met elf punten zestiende staat, een plek op de ranglijst. De Drentenaren blijven met zes punten uit achttien duels hekkensluiter.

Brood had in de degradatiekraker direct een basisplaats ingeruimd voor kersverse aanwinst Tomislav Gomelt, die deze week overkwam van Crotone. Het middenveld werd gecompleteerd door Marko Vejinovic en John Goossens; winteraanwinst Daryl Janmaat was nog altijd niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Bij Emmen kon de van Istanbul Basaksehir overgekomen Kerim Frei direct rekenen op een basisplek op de linksbuitenpositie.

Het waren de bezoekers die het heft in de openingsfase in handen namen, daar Emmen nog voor het verstrijken van het eerste kwartier driemaal gevaarlijk voor het vijandige doel kwamen. Zo voorkwam doelman Luuk Koopmans dat Michael de Leeuw een scherpe voorzet van Glenn Bijl kon binnentikken. Sergio Peña een schot van buiten het zestienmetergebied rakelings over het doel gaan.

De Leeuw kreeg na 24 speelminuten de grootste kans van de eerste helft, maar Koopmans bracht knap redding op de inzet van de spits van de Drentenaren. Het duurde tot een minuut voor het rustsignaal voordat ADO de eerste goede mogelijkheid kreeg; doelman Dennis Telgenkamp kon een pegel van Gomelt echter ternauwernood keren. In de tweede helft kreeg de thuisploeg meer grip op de wedstrijd en de Hagenaren kwamen al vrij snel na de thee dicht bij de openingstreffer. De Leeuw werkte de bal na een scherpe vrije trap van Vejinovic bijna achter zijn eigen doelman, maar de paal bracht redding voor Emmen.

Na de mogelijkheid volgde een slordige fase van beide kanten, waarin weinig gecreëerd werd. In het slotkwartier probeerde de thuisploeg met speldenprikjes van Vejinovic en Goossens nog een doorbraak te forceren; het was echter Telgenkamp die zijn ploeg op de been hield. Het is voor het eerst sinds 2009 dat ADO, dat op 19 januari 2020 voor het laatst in eigen huis won, in vier thuisduels op rij geen enkel punt pakt.