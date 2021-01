En-Nesyri schittert voor Sevilla en overtreft Messi en Suárez

Zaterdag, 23 januari 2021 om 18:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Sevilla heeft voorlopig de derde plaats in LaLiga ingenomen. Het team van trainer Julen Lopetegui had zaterdag dankzij Youssef En-Nesyri weinig moeite met streekgenoot Cádiz, dat met een 3-0 nederlaag uit het Ramón Sánchez Pizjuan vertrok. De Marokkaan maakte een hattrick en voert nu met twaalf doelpunten, eentje meer dan Lionel Messi en Luis Suárez, de topscorerlijst in Spanje aan.

Sevilla legde de basis voor de overwinning in de eerste helft, waarin het team van Lopetegui liefst 81 procent balbezit had. Cádiz hield desondanks de eerste 35 minuten stand en moest vervolgens twee tegengoals tot aan de rust incasseren. Een schot van Suso ging via doelman Jeremias Ledesma tegen de linkerpaal, waarna de rebound voor En-Nesyri was. De aanvaller verdubbelde enkele minuten later de voorsprong. Na een vrije trap van Suso op links kopte hij de bal knap in de linkerhoek achter Ledesma.

En-Nesyri kreeg de derde treffer na iets meer dan een uur spelen vrijwel cadeau. Marc Baro wilde een bal in de doelmond uitverdedigen, maar het leer ging door het ongelukkige effect naar achteren en de bal werd gretig door En-Nesyri binnengekopt. Enkele minuten later dacht de Marokkaan zelfs zijn vierde te hebben gemaakt. De VAR had echter enkele minuten nodig om buitenspel te constateren.

Cádiz deed in de laatste twintig minuten zijn uiterste best om nog terug in de wedstrijd te komen, maar het mocht niet baten. Luuk de Jong en Karim Rekik kwamen niet van de bank af. Oussama Idrissi deed de laatste vijf minuten mee als vervanger van Oliver Torres. Sevilla speelt over exact een week de volgende wedstrijd: een uitduel met nummer zestien Eibar.