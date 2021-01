Bosz is volledig machteloos tegen Wolfsburg; Leipzig zeer verrassend onderuit

Zaterdag, 23 januari 2021 om 17:27 • Laatste update: 19:33

Peter Bosz heeft zaterdagmiddag met Bayer Leverkusen een dure nederlaag geleden in de Bundesliga. Die Werkself gingen machteloos ten onder tegen het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst: 0-1. Nummer drie Leverkusen ziet achtervolger Wolfsburg daardoor in punten gelijk komen en dreigt de aansluiting met koploper Bayern München volledig kwijt te raken. Datzelfde geldt voor nummer twee RB Leipzig, dat zeer verrassend onderuit ging bij 1. FSV Mainz (3-2).

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 0-1

Binnen de eerste tien minuten kreeg zowel Leverkusen als Wolfsburg een grote kans. Eerst kopte Lucas Alario namens de thuisploeg op de paal, een minuut later mikte Paulo Otavio van een meter of veertien rakelings naast. Leverkusen behield daarna het initiatief en loste van dichtbij nog een poging via Alario, die knap gekeerd werd door doelman Koen Casteels. Het was Wolfsburg dat in de 35ste minuut toesloeg. Otavio kreeg veel ruimte om aan de linkerzijde het strafschopgebied te betreden en zijn voorzet werd van dichtbij ingekopt door Ridle Baku: 0-1.

In de tweede helft kwam Timothy Fosu-Mensah bij Leverkusen in de ploeg als rechtsback, maar ook met de debutant had de thuisploeg het zwaar. Het overwicht in balbezit werd door de ploeg van Bosz nauwelijks omgezet in de kansen. In de tegenstoot mocht Wout Weghorst het proberen, maar zijn stift werd gekeerd door Lukás Hrádecky. In de slotfase loste Daley Sinkgraven namens Leverkusen een schot vanaf de rand van de zestien, dat goed gekeerd werd door Casteels.

1. FSV Mainz - RB Leipzig 3-2

Na een kwartier spelen vlamde Marcel Sabitzer de bal namens Leipzig op de lat, waarna Tyler Adams de rebound van dichtbij intikte: 0-1. Mainz liet het hoofd, met Jeremiah St. Juste in de basis en Jean-Paul Boëtius het hele duel op de bank, daarna niet hangen en knokte zich verrassend terug. Doelman Péter Gulácsi kon een kopbal van Dominik Kohr nog keren, maar niet voorkomen dat Moussa Niakhaté van dichtbij binnen schoot: 1-1. Mainz kreeg vijf minuten later een nieuwe tegenvaller te verwerken, toen Marcel Halstenberg er 1-2 van maakte. De verdediger stond op de goede plek om een doorkopbal op de borst aan te nemen en van vijf meter af te werken.

Mainz toonde zich weer vijf minuten later opnieuw sterk in de spelhervattingen. Stefan Bell kopte de bal vanaf de tweede paal terug, waardoor Niakhaté van dichtbij voor zijn tweede van de middag tekende: 2-2. Daar bleef het niet bij voor de degradatiekandidaat, want vlak na rust werd een voorsprong genomen. Danny da Costa zette een enorme rush in die hem tot de achterlijn bracht, waarna zijn voorzet bij de eerste paal alert binnengetikt werd door Leandro Barreiro: 3-2. Bij Leipzig kwam Justin Kluivert in de 61ste minuut in het veld en met de Nederlander binnen de lijnen kregen de bezoekers nog één kans. Nordi Mukiele stuitte vanaf de rand van de zestien echter op doelman Robin Zentner.

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 2-1

In de eerste helft speelden de teams van Heiko Herrlich en Urs Fischer geduldig naar voren, maar échte kansen waren er niet. Toch viel er aan beide kanten verrassend een goal. Florian Niederlechner, vorig seizoen goed voor dertien goals, maakte in zijn zestiende duel zijn eerste goal van het seizoen, waarna Marcus Ingvartsen met een schot in de verre hoek na 25 minuten voor de 1-1 zorgde. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kwam vlak na rust op 2-1 toen Niederlechner de bal uit een rebound achter Andreas Luthe werkte. Union Berlin, waar Sheraldo Becker na 62 minuten naar de kant ging, had de nederlaag aan zichzelf te wijten. Rafal Gikiewicz keerde een strafschop van Ingvartsen na een overtreding van nota bene Niederlechner.

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1-5

Het was een speciale dag voor Jetro Willems, want de linksback annex linkermiddenvelder maakte voor het eerst sinds mei 2019 weer onderdeel uit van de selectie van Eintracht. Tussentijds werd Willems verhuurd aan Newcastle United, waar hij een jaar geleden een kruisbandblessure opliep. De voormalig PSV’er zag hoe zijn ploeg halverwege de eerste helft aan de leiding kwam. André Silva opende van dichtbij de score, nadat hij de bal voor zijn voeten kreeg na klungelig uitverdedigen van Arminia Bielefeld: 0-1. 114 seconden na de openingstreffer werd de marge al verdubbeld. Amin Younes gaf de bal op circa dertig meter van het doel aan Filip Kostic, die plotseling uithaalde en doelman Stefan Ortega in de korte hoek verraste: 0-2.

Het werd nog erger voor Arminia, waar Mike van der Hoorn negentig minuten op de bank zat, want na ruim een half uur spelen gaf het scorebord al 0-3 aan. Het was Silva die ter hoogte van de penaltystip, op aangeven van Kostic, zijn tweede van de middag maakte. De thuisploeg deed voor rust nog wat terug via Sergio Cordova, die op aangeven van Cedric Brunner de 1-3 binnenknikte. Na de thee werd de marge weer vergroot naar drie, toen Joakim Nilsson de bal in eigen doel werkte in een poging een harde, lage voorzet van Younes weg te werken: 1-4. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 1-5 door invaller Luka Jovic, die ruimte voor zichzelf maakte en overtuigend binnenschoot.

SC Freiburg - VFB Stuttgart 2-1

De wedstrijd begon uitstekend voor de bezoekers, die al voor het verstrijken van de zevende speelminuut de score openden. Hoewel het doelpunt van Silas Wamangituka in eerste instantie afgevlagd werd wegens buitenspel, kende scheidsrechter Tobias Stieler de 0-1, op advies van de videoscheidsrechter, even later alsnog toe. Lang kon Stuttgart echter niet genieten van de voorsprong, want na een klein kwartier kwam de thuisploeg al langszij. Ermedin Demirovic kreeg de bal voor zijn voeten na een voorzet vanaf links en haalde van dichtbij de trekker succesvol over: 1-1.

Na een impasse van twintig minuten, kwam Freiburg tegen het einde van de eerste helft aan de leiding. Na een fraaie hakbal van Demirovic belandde de bal in de zestien bij Woo-Yeong Jeong, die razendsnel uithaalde en doelman Gregor Kobel door het midden verraste: 2-1. Op slag van rust lieten de bezoekers nog een uitgelezen mogelijkheid liggen om vanaf elf meter de gelijkmaker tegen de touwen te werken, maar Nicolás González faalde opzichtig. De penalty werd toegekend, omdat Janik Haberer in het strafschopgebied op de voet van Wamangituka ging staan. Beide ploegen deelden in de tweede helft nog enkele speldenprikjes uit, maar doelpunten vielen er niet meer. Guus Til startte op de bank en kwam tien minuten voor tijd in het veld voor doelpuntenmaker Jeong.