Scorende Karsdorp revancheert zich met AS Roma in knotsgek duel

Zaterdag, 23 januari 2021 om 16:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:03

AS Roma heeft zich gerevancheerd voor de eliminatie door Spezia in de Coppa Italia. Vier dagen na de bekerontmoeting was het team van Paulo Fonseca in het weerzien in de Serie A met 4-3 te sterk, mede door een goal van Rick Karsdorp. De 2-4 nederlaag van dinsdag werd vrijdag door de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond sowieso omgezet in een 0-3 verlies. AS Roma wisselde namelijk in het duel zes keer, een keer meer dan toegestaan.

Borja Mayoral was afgelopen dinsdag goed voor enkele flinke missers, maar na zeventien minuten stond hij op de goede plek om voorbereidend werk van Leonardo Spinazzola en Lorenzo Pellegrini af te ronden: 1-0. De vreugde bij AS Roma duurde slechts zeven minuten: Pau López kon een schot van Diego Farias uit een moeilijke hoek maar half keren, waarna Roberto Piccoli de rebound benutte. In het restant van het duel lieten Mayoral en Pellegrini na om het team van Fonseca met een voorsprong de rust in te sturen.

Na nog geen tien minuten in de tweede helft stond de thuisploeg al met 3-1 voor. Mayoral schoot de bal na een goede combinatie met Jordan Veretout voor een tweede keer achter doelman Ivan Provedel en enkele minuten later verzilverde Karsdorp bij de tweede paal een voorzet van Spinazzola. Het was voor de Nederlander, dit seizoen al goed voor vier assists, zijn eerste goal als Giallorosso. De snelle aansluitingstreffer van Farias, die Marash Kumbulla makkelijk zijn hielen liet zien, zorgde toch voor een spannende tweede helft. Mayoral, Veretout en Carles Pérez lieten na om voor de 4-2 te zorgen en daar leek AS Roma de rekening voor gepresenteerd te krijgen.

In de slotminuten profiteerde Daniele Verde tegen zijn ex-werkgever optimaal van een fout van Chris Smalling en dat leek ook de eindstand te zijn. In de tweede minuut van de extra tijd schoot Pellegrini de bal na voorbereidend werk van Spinazzola en Bruno Peres, die negen minuten voor tijd de plek van Karsdorp had ingenomen, de bal tegen de touwen: 4-3. Door de zege is AS Roma voorlopig de nummer drie van de Serie A, met 37 punten uit 19 duels. Napoli heeft drie punten minder, maar heeft ook nog twee wedstrijden tegoed. Spezia, dat zonder de geblesseerde Jeroen Zoet aantrad, blijft veertiende.