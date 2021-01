Wesley Sneijder ziet geen einde komen aan horrorreeks FC Den Bosch

Zaterdag, 23 januari 2021 om 15:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:14

FC Den Bosch moet nog langer op de eerste overwinning sinds 22 september 2020 wachten. Onder toeziend oog van Wesley Sneijder eindigde het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen de laagvlieger en streekgenoot NAC Breda zaterdagmiddag in een remise, ondanks een voorsprong van de Bosschenaren op slag van rust: 1-1. FC Den Bosch, dat al zeventien competitieduels op een zege wacht, doet de laatste plaats op basis van doelsaldo over aan FC Dordrecht. Beide ploegen hebben slechts 12 punten na de eerste 21 duels.

Sneijder bevestigde eerder deze week in contact te zijn met FC Den Bosch, dat al lange tijd aast op een nieuwe eigenaar nadat eerder de overname door Kakhi Jordania niet doorging. Het is echter onduidelijk hoe een mogelijke samenwerking tussen de Bossche club en de voormalig Oranje-international eruit gaat zien. “Er zijn oriënterende gesprekken geweest. Maar zolang er niets duidelijk is kan ik er weinig over zeggen”, zei hij eerder. Sneijder is hoe dan ook een goede bekende van Ebert Dollevoet, die met zijn bedrijf Top Events al sponsor is van de laagvlieger.

De eerste helft van de Brabantse derby leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust sloeg FC Den Bosch toe. Romano Postema Postema worstelt zich langs Lewis Fiorini en Colin Rösler en knalde schitterend raak in de bovenhoek: 1-0. Tot aan de openingstreffer waren echte grote kansen uitgebleven. De teams van Paul Verhaegh/William van Overbeek en Maurice Steijn kwamen niet verder dan halve mogelijkheden, al kwam het meeste gevaar van de bezoekers uit Breda.

Steijn greep in de rust in en haalde Rösler naar de kant, ten faveure van Moise Adilehou. Na een uur spelen mochten ook Nick Venema en Kaj de Rooij gaan rusten en kwamen Mario Bilate en Huseyin Dogan binnen de lijnen. Het was Sydney van Hooijdonk die na 64 minuten de achterstand wegpoetste: na een uitstekende steekpass van Bilate tekende de clubtopscorer koelbloedig voor de 1-1. Mounir El Allouchi en Van Hooijdonk testten de reflexen van keeper Wouter van der Steen nog wel, maar meer doelpunten vielen er niet.

De puntendeling in de Brabantse hoofdstad betekent voor NAC duur puntenverlies; het is alweer de derde opeenvolgende remise voor het team van Steijn. NAC heeft nu twaalf punten minder dan gedeeld koplopers SC Cambuur en Almere City FC, die op koers zijn om rechtstreeks naar de Eredivisie te promoveren. Het thuisduel met Almere, maandag over een week, is dan ook cruciaal. FC Den Bosch komt over een week in het uitduel met Excelsior weer in actie.