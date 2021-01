Eerste tegengoal in 508 minuten schakelt Arsenal in FA Cup uit

Zaterdag, 23 januari 2021 om 15:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:29

Bekerhouder Arsenal is klaar in het toernooi om de FA Cup. Het team van manager Mikel Arteta ging zaterdagmiddag in de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi met 1-0 onderuit bij Southampton. De enige treffer op het St Mary’s kwam op naam van Gabriel Magalhaes, die de bal achter zijn eigen doelman werkte. Het was voor de Londenaren pas de eerste tegentreffer na 508 minuten, na de tegentreffer van Tammy Abraham namens Chelsea op Boxing Day.

Na de 3-1 zege op de stadsgenoot eind december kroop Arsenal met vijf zeges in de laatste zes duels in de Premier League omhoog en haalde het de vierde ronde van de FA Cup. Daarin moest het men doen zonder Pierre-Emerick Aubameyang, die vanwege privé-omstandigheden ontbrak. Ook Thomas Partey, Kieran Tierney en Bukayo Saka ontbraken omdat Arteta koos voor een B-ploeg.

Zeven basisspelers van de ploeg die maandag met 3-0 van Newcastle United had gewonnen, ontbraken tegen Southampton. Ook Alexandre Lacazette, Emile Smith-Rowe en David Luiz verschenen niet aan het startsignaal. Het eigen doelpunt van Gabriel na 24 minuten spelen was het enige verschil tussen Southampton en Arsenal in de eerst helft. De ploeg van manager Ralph Hasenhüttl was in de eerste helft de betere partij en de minimale voorsprong was dan ook verdiend. Zeker omdat Arsenal na de 1-0 niet de indruk maakte het tij te kunnen keren.

Kyle Walker-Peters schoot tussen de benen van Cedric Soares op doel en zag hoe zijn inzet door Gabriel van richting werd veranderd en achter Bernd Leno belandde: 1-0. Ook in grote delen van de tweede helft waren the Saints de betere ploeg, al begon Arsenal in de slotfase aan te dringen. Eddie Nketiah liet na om de Londenaren langszij te brengen.

Het is alweer de derde keer in de laatste vier seizoenen dat Arsenal er niet in slaagt om de vijfde ronde van de FA Cup te bereiken. Dat lukte de winnaar van 2013/14, 2014/2015, 2016/2017 en 2019/20 eerder niet in 2017/18 en 2018/19. Dinsdag staat exact hetzelfde affiche op het programma in hetzelfde stadion, maar dan in competitieverband. Voor de Londenaren resteert de Premier League en de Europa League.