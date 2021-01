‘Galatasaray bekeek plan B in topper tussen Ajax en Feyenoord’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 14:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:35

Galatasaray wikt en weegt de komst van Nicolai Jörgensen, zo klinkt het in Turkije. Journalist Salim Manav, werkzaam voor Ajansspor en Radyospor, schrijft zaterdag dat Egyptisch international Mostafa Mohamed van Zamalek SC weinig voelt voor een overgang naar Istanbul en dat derhalve de eventuele komst van de aanvaller van Feyenoord wordt bestudeerd.

Volgens de laatste berichten uit Turkije heeft trainer Fatih Terim groen licht gegeven voor de eventuele komst van Jörgensen, die bij Fanatik als ‘een plan B’ wordt omschreven. Terim liet zijn technische staf afgelopen zondag naar de verrichtingen van de Deen in de Klassieker tegen Ajax kijken. De dertigjarige Deen kwam in de Johan Cruijff ArenA niet tot scoren, maar maakte desondanks een goede indruk.

Manav schrijft overigens ook dat Galatasaray goed naar het blessureverleden van Jörgensen aan het kijken is. In de 3-2 bekerzege op Heracles Almelo kwam de blessuregevoelige aanvaller immers niet binnen de lijnen nadat hij klachten had overgehouden aan de Klassieker. “Hij had toch weer last, dus hielden we hem midweeks tegen Heracles aan de kant. Het blijkt toch dat Jörgensen moeite heeft met drie wedstrijden in een week”, zei coach Dick Advocaat vrijdag.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Feyenoord nog deze maand afscheid gaat nemen van Jörgensen, ook al worstelt hij sinds zijn sublieme seizoen 2016/17 met zijn vorm en heeft hij nog maar een contract tot volgend jaar zomer. Advocaat wil Jörgensen, voor wie Newcastle United ooit zeventien miljoen euro wilde betalen, niet kwijt. Het is nog onduidelijk wat de plannen van Arne Slot met de Deen zijn.