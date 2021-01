Ronald Koeman: ‘Je stelt dit soort vragen alleen als hij een doelpunt maakt’

23 januari 2021

Barcelona komt zondag in en tegen Elche eindelijk weer in LaLiga in actie. Na drie duels in de Super Copa en de Copa del Rey hoopt het team van Ronald Koeman in competitieverband niet meer punten te laten liggen om in het spoor van Atlético Madrid en Real Madrid te blijven. Atlético heeft tien punten méér én een duel minder, terwijl Real Madrid drie punten méér dan de Catalanen heeft. Koeman sprak daags voor het duel in het Estadio Martínez Valero over onder meer de fysieke gesteldheid van zijn spelers, strafschoppen en Luis Suárez.

“We hebben een druk speelschema en natuurlijk zorgen drie verlengingen voor meer vermoeidheid”, doelde Koeman op de duels met Real Sociedad, Athletic Club (beide Spaanse Super Cup) en Cornellà (Copa del Rey). “Bovendien speelden we uit en dat betekent ook nog eens reizen. Gelukkig spelen we dit weekeinde pas op zondagmiddag, dat werd tijd. Het is belangrijk dat de ziekenboeg leegstroomt. We hebben meer frisheid nodig. Sergi Roberto zal er binnenkort weer bij zijn, maar het duurt nog wel even voordat hij bij een wedstrijdselectie zal zitten. We moeten door en geluk hebben dat er niet meer blessures bijkomen.”

Sergiño Dest is zondag niet per se verzekerd van een basisplaats. De ex-speler van Ajax kampt de laatste weken met spierklachten. “Hij heeft veel wedstrijden gespeeld”, vervolgde Koeman. “Hij is nog heel jong en voor hem is het moeilijk om een heel jaar lang week in week uit te spelen. Het lijkt erop dat hij hersteld is. We moeten nog beslissen of hij in de basis start of op de bank begint.” Koeman kreeg logischerwijs vragen over de strafschoppen die Barcelona donderdagavond bij Cornellà miste. Zowel Miralem Pjanic als Ousmane Dembélé faalde en dat overkwam de Catalanen niet voor de eerste keer dit seizoen. “Zeven van de twaalf strafschoppen missen, is veel te veel”, beaamde de Nederlander, die voor het gemak ook de penalty’s uit de Super Cup meetelde.

“Lionel Messi is degene die de strafschoppen neemt. Maar als hij er niet is, hebben we nog voldoende spelers met kwaliteit om een penalty te benutten. Gisteren en vandaag hebben we op strafschoppen geoefend. Het is een onderdeel waarop getraind kan worden en waar we stappen in moeten zetten. Ik weet dat een training en een wedstrijd niet te vergelijken zijn, maar zonder publiek is er ook minder druk. Maar ons gemiddelde vanaf elf meter is echt onaanvaardbaar.”

Atlético Madrid won donderdagavond met 1-2 van Eibar dankzij twee goals van Luis Suárez, die nu samen met Messi topscorer van LaLiga is. Koeman kon niet veel met de vraag of hij de ex-speler van Barcelona mist. “Je stelt deze vraag, of dit soort vragen, alleen als hij scoort. Het is een geweldige voetballer, het was een beslissing die we als club hebben genomen en meer niet. Ik wens hem het allerbeste, maar je hebt alleen interesse als hij heeft gescoord.”

Koeman neemt geen blad voor de mond en denkt niet dat de spelers zijn uitlatingen voorafgaand en na afloop van wedstrijden als kritiek zien. “Ik ga niet liegen. Als ik positieve dingen zeg, worden die niet opgeschreven. Tegen Cornellà was de instelling een tien waard. Ik hoop dat jullie dit opschrijven. Van een speler van Barcelona wordt nou eenmaal veel geëist, maar mijn kritiek is altijd respectvol. Ik wil iedereen helpen. Maar als we, met alle respect, tegen Cornellà spelen en het niet binnen negentig minuten kunnen afmaken, moet ik zeggen wat ik zie. Ik ga na een dergelijke wedstrijd niet zeggen dat we heel goed hebben gespeeld. Dat laat ik aan andere trainers over. Zo ben ik niet.”

Het einde van de uitreeks van Barcelona is in zicht. Het duel met Elche is alweer de zevende (!) wedstrijd op rij buiten het Camp Nou. De Catalanen spelen woensdagavond nog in de Copa del Rey bij Rayo Vallecano en daarna wacht op 31 januari tegen Athletic Club de eerste thuiswedstrijd sinds de 1-1 remise tegen Eibar. “Het is gekkenwerk”, beaamde Koeman. “Maar afgezien van het eindresultaat tegen Athletic en de 1-1 tegen Real Sociedad hebben we alles gewonnen en hebben we laten zien dat we mentaal sterk zijn.”