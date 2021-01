‘Overmars wil bij vertrek Ten Hag dat Bosz terugkomt, dat is geen geheim’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 11:14 • Yanick Vos

Erik ten Hag zou volgens BILD een gesprek hebben gevoerd met Borussia Mönchengladbach. Mocht de trainer vertrekken bij Ajax, dan hoopt directeur voetbalzaken Marc Overmars dat Peter Bosz terugkomt naar Amsterdam. Dat stelt Mike Verweij in een podcast van De Telegraaf.

"Overmars wil één iemand heel erg graag terugzien", zegt de Ajax-watcher. "Het zijn ook vrienden. Hij zou heel erg willen dat Peter Bosz terugkomt, dat is geen geheim in en om Amsterdam. Maar of dat gaat lukken... Bosz zit heel goed bij zijn club en doet het daar goed.” Verweij denkt dat het goed mogelijk is dat het gerucht van BILD waar is. “BILD heeft een slechte naam, maar is in Duitsland gewoon ontzettend goed ingevoerd. Zij waren ook de eerste die meldden dat Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke zou gaan. Dus als BILD dit roept, dan zal er een kern van waarheid in kunnen zitten. Dat zou ik niet heel gek vinden, omdat Ten Hag ook door zijn verleden bij Bayern München en prestaties bij Ajax er in Duitsland heel goed opstaat.”

BILD: Ten Hag voert ‘verkennend gesprek’ over dienstverband in Bundesliga

Erik ten Hag zou zijn gepolst voor een dienstverband in de Bundesliga. Lees artikel

Verweij denkt dat het zowel voor Ajax als voor Ten Hag een goed moment zou zijn om uit elkaar te gaan. “Hij heeft heel goed gepresteerd. Heel veel beter dan hij het gedaan heeft kan niet qua resultaten. Ten Hag moet dit ook aangrijpen”, vindt hij. “Hij is een keer eerste geworden zonder dat het een titel opleverde. Hij heeft de dubbel gepakt en de halve finale van de Champions League gehaald. Dit is natuurlijk dé manier om door de voordeur naar buiten te lopen. En anders komt er misschien ooit wel een moment waarop het op een vervelende manier gaat.”

Valentijn Driessen vindt dat Ten Hag hoger moet inzetten in een zoektocht naar een nieuwe club. “Ik vind Borussia Mönchengladbach beneden zijn stand. Hij moet naar een club met meer perspectief, bijvoorbeeld Borussia Dortmund. Daar zou ik hem liever zien. Ik denk dat hij het niveau heeft om bij Borussia Dortmund de scepter te zwaaien.” Verweij denkt niet dat Ten Hag middenin het seizoen zal vertrekken. “Ik denk dat het heel gek zou zijn om hem nu te verkopen. Je zit vol in de kampioensrace”, aldus Verweij, die wel een slag om de arm houdt. “Ik ken Marc Overmars een klein beetje. Als hij hem voor een goeie prijs kan verkopen, dan verkoopt hij hem ook nu. Maar volgens mij is daar geen sprake van.”