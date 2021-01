Wolverhampton huurt gewenste spits met koopoptie van twintig miljoen

Zaterdag, 23 januari 2021 om 10:26 • Yanick Vos

Wolverhampton Wanderers heeft zich per direct versterkt met Willian José, zo heeft de Premier League-club zaterdagochtend bevestigd via de officiële kanalen. De Braziliaanse spits komt tot aan het einde van het seizoen op huurbasis over van Real Sociedad. Volgens diverse buitenlandse media is in de huurdeal een optie tot koop van twintig miljoen euro opgenomen.

The Wolves waren deze transferperiode op zoek naar een spits, daar Raúl Jiménez voorlopig buitenspel staat. De Mexicaanse aanvaller liep vorig jaar in de wedstrijd tegen Arsenal een schedelbreuk op. Met de 29-jarige Willian José heeft Wolverhampton de gewenste vervanger binnen. Hij speelt sinds 2016 bij Real Sociedad en was dit seizoen niet zeker van een vaste basisplaats. In dertien competitiewedstrijden kwam hij tot drie doelpunten.

Hij speelde in totaal 170 wedstrijden voor de Spaanse club en kwam tot 62 doelpunten. Zijn contract bij Real Sociedad loopt nog door tot medio 2024. De aanwinst gaat bij de Premier League-club spelen met rugnumemr twaalf. Omdat het papierwerk nog niet helemaal is afgerond is de verwachting dat hij aanstaande woensdag nog niet kan debuteren in de wedstrijd tegen Chelsea.

Real Sociedad gaat volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano de transfermarkt op om een vervanger te halen voor Willian José. De 24-jarige Spaanse aanvallerl Carlos Fernández van Sevilla is in beeld om de Braziliaan op te volgen. Sevilla is op zijn beurt bezig om Alejandro Gómez los te weken bij Atalanta.