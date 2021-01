Joshua Zirkzee heeft ook optie in Serie A

Internazionale richt de pijlen op Arsenal-middenvelder Lucas Torreira. De Uruguayaan, die momenteel verhuurd wordt aan Atlético Madrid, zou onderdeel moeten vormen van een ruildeal waar ook Christian Eriksen bij betrokken is. (Diverse Italiaanse media)

Al Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten is geïnteresseerd in de diensten van Bernard. Voor minder dan negen miljoen euro wil Everton, dat de bezem door de selectie wil halen, de Braziliaan echter niet laten gaan. (Daily Mail)

(Fabrizio Romano)

Ook Parma is in gesprek met de Duitse grootmacht, maar van een akkoord is nog geen sprake.