Remco Balk bijt van zich af: ‘Uitspraak van Fledderus slaat nergens op’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 09:08 • Laatste update: 09:18

FC Utrecht-aanwinst Remco Balk heeft gereageerd op een opvallende uitspraak van Mark-Jan Flederus. FC Groningen wilde graag door met de negentienjarige aanvaller, maar de technisch directeur trok een aanbieding in en verkocht hem aan Utrecht. “Alsof je een relatie van zeven, acht jaar hebt met iemand en dat je zegt: ik wil eerst nog even met drie of vier andere meisjes kijken of dat misschien nog wel leuker is”, zei Fledderus over Balk op het clubkanaal.

In het Algemeen Dagblad reageert Balk op de uitspraak van Fledderus. “Hij zei dat ook al eens in een een-op-eengesprek. Ik vind het eigenlijk nergens op slaan, maar als hij dat zo ziet, dan is dat maar zo”, aldus het talent, dat zondag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht zit voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (14.30 uur). “Ik heb duidelijk nee gezegd tegen FC Groningen. Ik heb niet gezegd dat ik met andere clubs wil praten, maar ik heb gewoon nee gezegd. Ik ben altijd eerlijk geweest.”

Balk had in Groningen een contract dat komende zomer afliep. Daardoor was hij deze transferperiode vrij om in gesprek te gaan met andere clubs. De aanvaller werd aangeboden bij AZ, waar hij in beeld was om het beloftenteam te versterken. FC Utrecht bleek slagvaardig en haalde hem per direct binnen. Over zijn vertrek bij Groningen: “Nu zag ik ergens in het nieuws dat ik een negatieve houding zou hebben, maar die zou ik nooit hebben en heb ik nooit gehad. Ik vond het wel jammer dat ik zo negatief in het nieuws kwam, want mensen die me kennen weten dat ik niet zo ben.”