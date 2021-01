‘Ajax informeerde naar Davinson Sánchez en nam contact op met spits’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 08:22 • Yanick Vos • Laatste update: 09:25

Ajax heeft volgens Mike Verweij deze transferperiode geïnformeerd naar Tottenham Hotspur-verdediger Davinson Sánchez. Ook zou er een lijntje zijn uitgelegd naar een nieuwe spits, van wie de naam de Ajax-watcher nog even voor zich houdt. Een speler uit de Ajax-selectie zou gebeld hebben met de spits om te polsen of hij er wat voor voelt om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

In een podcast van De Telegraaf komt Verweij aan het woord over het gerucht dat Martin Ödegaard in beeld zou zijn bij Ajax. De Noorse middenvelder annex buitenspeler van Real Madrid heeft een transferverzoek ingediend bij Real Madrid en lijkt hard op weg naar Arsenal. “Ödegaard werd door een Spaanse krant in verband gebracht met Ajax. Ik heb geïnformeerd, maar daar wordt gezegd dat hij helemaal niet in beeld was. Maar bij Ajax is het ook zo dat als ze ergens naastgrijpen dat ze zeggen dat ze niet hebben geinformeerd”, aldus Verweij.

“Wat bij Ajax wel heel opmerkelijk is: Huntelaar ging weg en toen is er geïnformeerd naar een nieuwe spits”, onthult de clubwatcher. “Die is zelfs gebeld door een speler van Ajax, om te kijken of hij ervoor open stond om die kant op te komen, zo schijnt het.” Directeur voetbalzaken Marc Overmars lijkt op dit moment niet heel serieus bezig met de komst van de bewuste aanvaller. “Misschien komt hij in een later stadium. De naam houd ik nog even voor me”, zegt Verweij.

Volgens Verweij bleef het niet bij het informeren naar een spits: “Vervolgens is er een linkje gelegd met de omgeving van Davinson Sánchez, of hij er voor openstond. Maar Spurs laat niemand gaan; Sánchez niet en Alderweireld niet.” De Colombiaanse verdediger werd in 2017 door Ajax voor veertig miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur. Onder José Mourinho komt de mandekker dit seizoen echter nauwelijks aan spelen toe. Alderweireld werd eerder deze maand al gelinkt aan een terugkeer naar Nederland. Volgens De Telegraaf heeft PSV naar de Belgische verdediger geïnformeerd.