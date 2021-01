Huntelaar maakt mogelijk nóg een transfer: ‘Hij staat open voor een gesprek’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 07:48 • Yanick Vos • Laatste update: 07:58

Klaas-Jan Huntelaar heeft aangegeven dat hij na dit seizoen stopt met voetballen, al liet de spits van Schalke 04 de deur nog wel op een kier. De 37-jarige aanvaller zou kunnen terugkeren bij De Graafschap, de club waar hij gedeeltelijk werd opgeleid. Naar verluidt zou de aanvaller open staan voor een gesprek met de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Raymond Willemsen, sportverslaggever van de Gelderlander, laat in de krant weten dat Huntelaar met open armen ontvangen zal worden. “De Graafschap wil hem graag hebben voor volgend seizoen. In de Eredivisie weet ik niet of hij daar aan moet beginnen. Dan staat hij alleen maar op de middenlijn en hij is niet snel. In de Eerste Divisie kopt hij er wel 20, 25 in. Ik begreep dat hij in ieder geval open staat voor een gesprek.”

Huntelaar maakte deze week de overstap van Ajax naar Schalke 04. Waar hij in Amsterdam een bijrol vervulde, kan de club uit Gelsenkirchen hem goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Huntelaar tekende een contract tot aan het einde van het seizoen en stopt daarna naar verwachting met voetballen. De Graafschap lijkt hem dus nog te willen verleiden tot nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap-trainer Mike Snoei zei eind vorig jaar al dat hij hoopt dat Huntelaar de cirkel rondmaakt bij zijn oude club. “Want dat kan alleen bij De Graafschap, de club waar hij ooit is begonnen”, zei hij tijdens een persconferentie. “Ik hoor van alle kanten dat Klaas-Jan nog hartstikke fit is. Dan is het toch zonde om te stoppen? Hij moet zolang mogelijk doorgaan met voetballen. Trainer of begeleider worden kan altijd nog. Ik weet zeker dat hij nog van grote waarde kan zijn voor De Graafschap. Hij is van harte welkom. Alleen ben ik niet degene niet dat bepaalt. Dat is Klaas-Jan zelf.”