‘Als deze jongen 100 miljoen waard is, is Gravenberch 150 miljoen waard’

Zaterdag, 23 januari 2021 om 07:12 • Laatste update: 08:11

Ryan Gravenberch wordt gevolgd door diverse Europese topclubs, zo weet Mike Verweij te melden in een podcast van De Telegraaf. Volgens de Ajax-watcher wordt onder meer Juventus genoemd in de wandelgangen als club die de verrichtingen van de middenvelder op de voet volgt. “En dat is ook logisch, want als je bij Ajax op je achttiende in het eerste staat en dat niet alleen, maar eigenlijk ook gewoon al weken de beste speler bent, dan kan het heel snel gaan”, aldus Verweij.

In de podcast merkt Verweij gekscherend op dat Ajax met Gravenberch een speler van 150 miljoen euro heeft rondlopen. Hij verwijst daarmee naar berichten uit de Spaanse media over Ilaix Moriba, een talent van Barcelona dat donderdagavond debuteerde in de Copa del Rey tegen Cornellà. De ploeg van Ronald Koeman won na verlenging met 0-2 van de club van de derdedivisionist. “Hij had 74 minuten gespeeld met volgens mij verschrikkelijke statistieken”, zegt Verweij. “Deze jongen had 39 succesvolle passes en 11 mislukte, dus gewoon 22 procent slechte passes. Met daarbij zeven balveroveringen en dertien keer balverlies. Maar die schijnt volgens de Spaanse media, en dat is volgens mij ook al opgenomen in zijn contract, honderd miljoen euro waard te zijn. Wij hebben Gravenberch gezien tegen PSV, tegen Feyenoord een helft en tegen AZ. Als deze jongen honderd miljoen waard is, dan is Gravenberch 150 miljoen waard.”

In Spanje is het gebruikelijk dat hoge afkoopsommen in de contracten worden opgenomen. Dit wordt gedaan sinds 1985, toen in het Spaanse wetboek werd opgenomen dat een werknemer, dus ook een voetballer, de werkgever moet compenseren bij het vroegtijdig beëindigen van een contract. Daarom is dit in de meeste gevallen opgenomen in het contract van de speler. Anders moet een arbitragecommissie de hoogte van de transfersom bepalen. De ontsnappingsclausule wordt bijna nooit betaald door geïnteresseerde clubs. In 2017 gebeurde dit wel, toen Paris Saint-Germain voldeed aan de afkoopsom van Neymar. De Braziliaan had een ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro in zijn contract opgenomen en maakte voor dat bedrag de overstap naar Parijs.

De achttienjarige Moriba wordt in Spanje vergeleken met Paul Pogba. Hij geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Barcelona, dat het contract van de jonge middenvelder in 2019 verlengde tot medio 2022. De clubleiding bepaalde zijn vraagprijs van destijds op honderd miljoen euro. Gravenberch werd vanwege zijn speelstijl ook al meerdere keren vergeleken met Pogba. De verbintenis van de Ajacied loopt tot medio 2023 en volgens Verweij staat hij onder contract tegenover een ‘heel hoog salaris’. “Je mag je eerste contract tekenen op je zestiende en toen zijn er eigenlijk al bedragen betaald die normaal gesproken niet aan jeugdspelers worden betaald. Inmiddels heeft hij verlengd en Gravenberch is al een grootverdiener bij Ajax. Hij zit niet op het niveau van Hakim Ziyech destijds en Dusan Tadic, maar hij verdient wel heel goed.” Naar verluidt verdiende Ziyech de laatste jaren bruto vier miljoen euro bij Ajax.

Verweij krijgt de vraag of Ajax er alles aan gelegen is om Gravenberch een nieuw contract aan te bieden. “Dat willen ze natuurlijk heel graag”, reageert hij. “Dat is altijd een hele struggle met Mino Raiola. En lukt dat niet, dan moet je bijna overwegen om hem in 2021 te gaan verkopen. Hij wordt met heel grote clubs in verband gebracht. Die jongen in Spanje (Moriba, red.) wordt gezien de nieuwe Paul Pogba genoemd, maar als je het fysiek van Gravenberch ziet voor een achttienjarige... Hij is echt een topatleet, die wordt echt door de grote clubs in Europa gevolgd.” Of Ajax aan Gravenberch bedragen zal overhouden zoals in het geval van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die voor respectievelijk maximaal 86 miljoen euro en 75 miljoen euro aan Barcelona en Juventus werden verkocht? “Dat was vóór corona en hij heeft niet heel lang contract meer. Het is zonder meer een heel groot talent en ik denk dat Overmars in zijn handen wrijft.”