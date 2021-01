Van der Gijp: ‘Elke buitenlandse trainer zegt: ‘Hij kan heel goed voetballen’’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

René van der Gijp ziet na afloop van de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax nog altijd de potentie van Calvin Stengs. De analist zag dat de aanvaller van de Alkmaarders over het geheel 'te weinig' bracht, maar raakte bij enkele acties toch onder de indruk. "Het gekke is: dat is ook het leuke van die Stengs... Ik weet zeker dat elke trainer in het buitenland ook zegt: 'Die kan wel heel goed voetballen'", aldus Van der Gijp in Veronica Inside.

In het praatprogramma wordt een moment getoond waarin Stengs op de rechterflank Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico met een schaar te kijk zet. "Het is iets te weinig, maar de manier waarop hij die Argentijn wegzet met een lichaamsbeweging, zonder eigenlijk te versnellen. Ik bedoel: hij versnelt wel, maar dat valt wel mee. Dan is het toch een kwestie van timing die bij hem ook goed is, op het moment dat hij erlangs gaat."

De actie van Stengs tegen Tagliafico waar Van der Gijp het over heeft.

"Volgens mij twijfelt niemand daaraan, alleen hij mag het iets vaker laten zien", reageert Valentijn Driessen, ook aanwezig in de talkshow. De journalist wil het graag hebben over Myron Boadu, de spits van AZ. "Boadu vind ik veel minder", zegt Driessen. "En iedere keer ligt hij maar weer op de grond. En dat geschreeuw... nu hoor je dat natuurlijk in die stadions. En maar janken, dan denk ik ook van: blijf nou gewoon staan."

Van der Gijp voegt toe dat hij vond dat AZ meer had verdiend. "Ik had een gelijkspel voorspeld, en daar zat ik ook op te wachten. Ik had nou niet het idee dat Ajax de zwaar bovenliggende partij was, of zo." Johan Derksen had juist meer verwacht van de Alkmaarders. "Weet je wat me tegenviel: dat AZ op oorlogssterkte niet het B-team van Ajax van het veld speelde. De jonge spelers van AZ lieten het wéér niet zien."