Paris Saint-Germain gaat flink tekeer in 189 seconden en leidt de dans

Vrijdag, 22 januari 2021 om 22:57 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paris Saint-Germain gaat na vrijdagavond alleen aan kop in de Ligue 1. Het team van trainer Mauricio Pochettino was in eigen huis veel te sterk voor Montpellier, dat dik zeventig minuten met een man minder op het veld stond: 4-0. Door de zege heeft PSG nu drie punten meer dan Lille OSC, dat zondag een uitwedstrijd bij nummer vijf Stade Rennes speelt. Nummer drie Olympique Lyon, dat vijf punten minder dan de Parijzenaars heeft, speelt zondag bij Saint-Étienne ook een uitwedstrijd.

PSG ging dankzij een heerlijk doelpunt van Mbappé met een voorsprong de rust in, al had de voordelige marge van de Parijzenaars zeker ruimer mogen zijn. Halverwege de eerste helft kreeg Mauro Icardi twee goede kansen om de score te openen, daar beide pogingen naast het doel van Dimitry Bertaud gingen. Laatstgenoemde stond niet aan het startsignaal: Jonas Omlin kreeg na het onderuithalen van Mbappé een gele kaart, maar na het bekijken van de videobeelden koos de arbiter in de negentiende minuut toch voor een rode prent.

Met een man minder op het veld moest Montpellier na 34 minuten toch een tegentreffer incasseren. Ángel Di Maria gaf de bal goed mee aan Mbappé, die in het strafschopgebied een versnelling inzette en de bal fraai over Bertaud wipte: 1-0. De tactiek van Montpellier na de onderbreking, met vijf verdedigers en vier middenvelders, was veelzeggend. Mede dankzij een briljante redding van Bertaud op Mbappé hielden de bezoekers in de eerste vijftien minuten na rust stand, maar daarna was er geen houden meer aan.

Na 59 minuten en 17 seconden zorgde Neymar met een intikker op aangeven van Mbappé voor de 2-0 en snel volgde het derde doelpunt. Op de klok stonden 60 minuten en 53 seconden toen Icardi in het strafschopgebied een van richting veranderde pass hoog in het doel werkte. De 4-0 stond na 62 minuten en 26 seconden op het scorebord en kwam tot stand na een razendsnelle counter. PSG veroverde de bal ter hoogte van de middenlijn en daarna ging het snel via Neymar, Icardi en uiteindelijk Mbappé.

Dat was uiteindelijk ook de eindstand. Het aluminium voorkwam dat een fraaie omhaal van Layvin Kurzawa, die wederom de voorkeur boven Mitchell Bakker kreeg, de 5-0 betekende en Abdou Diallo kopte uit een vrije trap van Di Maria over het doel van Montpellier. Bakker deed als vervanger van Kurzawa alleen de laatste vijftien minuten mee.