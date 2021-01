Almere City houdt titelstrijd razend spannend; Telstar verspeelt dure punten

Vrijdag, 22 januari 2021 om 22:58 • Laatste update: 23:00

Almere City heeft zich vrijdagavond weer naast koploper SC Cambuur gevoegd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ole Tobiasen had tegen FC Dordrecht 72 minuten nodig om het net te vinden, maar won daarna alsnog overtuigend: 3-0. Cambuur houdt Almere op doelsaldo onder zich. In het andere duel pakte Telstar ternauwernood een punt tegen Jong AZ dankzij een late goal van aanvoerder Frank Korpershoek: 2-2. Zo verzuimt nummer acht Telstar om de druk op FC Volendam, dat zevende staat, op te voeren.

Almere City - FC Dordrecht 3-0

Almere City was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar de thuisploeg verzuimde de gecreëerde kansen te verzilveren. De grootste kans ontstond na 27 minuten spelen, toen de bal uit een corner voor de voeten van Faris Hammouti belandde. Hoewel de verdediger de hoek voor het uitkiezen had, kreeg hij de bal niet tussen de palen. Dordrecht kwam er, los van enkele speldenprikjes, nauwelijks aan te pas in het eerste bedrijf.

In de tweede helft slaagde de thuisploeg er dan toch in het veldoverwicht ook uit te drukken op het scorebord Ruim een kwartier voor tijd werd de verdiende openingstreffer gevonden, toen Faris Hammouti op aangeven van Tim Receveur het doel vond: 1-0. Het bleef lang spannend, maar enkele minuten voor het eindsignaal vond Almere de bevrijdende treffer. Het was Damon Mirani die op de juiste plek stond om de 2-0 binnen te knikken uit een corner van Ryan Koolwijk. In de slotseconden van de wedstrijd wist de thuisploeg ook nog een derde treffer te maken. Het was Hammouti die de diepte ingestuurd werd en na het uitkappen van zijn tegenstander de bal in de verre hoek krulde: 3-0.

Telstar - Jong AZ 2-2

In een gelijkopgaande eerste helft kreeg de beloftenploeg van AZ de eerste kans van de wedstrijd via Peer Koopmeiners, maar het was Telstar dat na een kwartier spelen de score opende. Ilias Bronkhorst kopte de bal door richting het strafschopgebied, waarna hij de bal ter hoogte van de penaltystip terugkreeg van Gyliano van Velzen en diagonaal binnenschoot: 1-0. Kort na het verstrijken van het eerste halfuur kwamen de Alkmaarders langszij. Het was Fedde De Jong die aan de rechterkant van het veld de bal voor zijn voeten kreeg en een voorzet afleverde bij Kenzo Goudmijn, die van dichtbij binnentikte: 1-1.

Na een zeer aantrekkelijke eerste helft met kansen over en weer, wist Jong AZ het duel in het tweede bedrijf naar zich toe te trekken. Hoewel het offensief in eerste instantie niet tot levensgrote kansen leidde, wisten de beloften een kwartier voor tijd toch een treffer te maken. Invaller Richonell Margaret dribbelde op fraaie wijze de zestien in, waar hij via Glynor Plet de bal bij Koopmeiners kreeg. De aanvoerder kreeg daarmee een niet te missen kans en scoorde de 1-2. Uiteindelijk kwam de thuisploeg drie minuten voor tijd nog langszij, toen Korpershoek met een schot van buiten het strafschopgebied de 2-2 maakte.