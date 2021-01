Borussia Dortmund gaat ondanks doelpunten Haaland wéér onderuit

Vrijdag, 22 januari 2021 om 22:31 • Daniel Cabot Kerkdijk

Borussia Mönchengladbach heeft vrijdagavond in de strijd om Champions League-voetbal een belangrijke zege geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was de ploeg van trainer Marco Rose in een aantrekkelijk duel met 4-2 te sterk voor Borussia Dortmund. Bij rust gaf het scorebord, door twee goals van Nico Elvedi en twee treffers van Erling Braut Haaland een 2-2 stand aan en uiteindelijk trok de thuisploeg dankzij een efficiënte tweede helft aan het langste eind. Borussia Mönchengladbach neemt de vierde plaats van Dortmund over: 31 om 29 punten.

Dortmund leek op erbarmelijke wijze te beginnen te beginnen aan de ontmoeting. Nog voor het verstrijken van de eerste minuut lag de bal al in het net achter doelman Roman Bürki. Na het bekijken van de videobeelden besloot scheidsrechter Manuel Gräfe het doelpunt echter af te keuren, daar Florian Neuhaus voorafgaand aan zijn treffer Jude Bellingham op onreglementaire wijze van de bal had gezet. In de elfde speelminuut sloeg Gladbach alsnog toe, toen Elvedi uit een vrije trap van Jonas Hofmann binnenknikte: 1-0.

Het antwoord van de bezoekers volgde halverwege de eerste helft. Jadon Sancho had een fraaie steekbal in huis waarmee hij Haaland alleen voor de keeper zette. De hoek was moeilijk, maar de Noorse goalgetter wist met een fraaie stiftbal voor de 1-1 te zorgen. Zes minuten na de gelijkmaker was Haaland zo opnieuw trefzeker met een schot van binnen het zestienmetergebied en uit de draai, wederom op aangeven van Sancho: 1-2. Ook Dortmund kon niet lang genieten van de voorsprong.

Na iets meer dan een half uur spelen tekende ook Elvedi zijn tweede treffer van de avond aan. Lars Stindl had een harde vrije trap in huis die ternauwernood gekeerd werd door Bürki, waarna Elvedi uit de rebound eenvoudig de 2-2 kon binnentikken. Nog geen vijf minuten na de rust wist de thuisploeg voor de tweede keer in de wedstrijd de leiding te nemen. Ramy Bensebaini werd aan de linkerkant van het veld aangespeeld en kapte de mee teruggelopen Haaland uit, waarna hij met een geplaatst schot de verre hoek vond: 3-2. Dortmund was na de nieuwe dreun niet meer bij machte om grote kansen te creëren.

Het duel bleef spannend, maar uiteindelijk gooide de thuisploeg het duel een klein kwartier voor tijd in het slot. Het was Marcus Thuram die hoger sprong dan zijn directe tegenstanders en uit een hoekschop van Neuhaus en de 4-2 binnenkopte. Dortmund verspeelde eerder deze week al punten tegen FSV Mainz 05 (1-1) en Bayer Leverkusen (2-1) en lijkt definitief te zijn afgehaakt in de strijd om de landstitel.