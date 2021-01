Derksen ziet ‘matennaaier’ in bekerronde: ‘Hij moet zich kapot schamen'

Vrijdag, 22 januari 2021 om 21:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:50

Johan Derksen kan zich absoluut niet vinden in de lezing van Denzel Dumfries over de door hem versierde strafschop in de midweekse bekerronde tegen FC Volendam (0-2 winst). De aanvoerder van PSV ging in de tweede helft onderuit na een sliding van Mike Eerdhuijzen, maar werd volgens Derksen helemaal niet geraakt. Dumfries zelf beweert dat hij wel degelijk aangetikt werd.

"Ik word een beetje beroerd van de aanvoerder van PSV. Dit is nu al zijn tweede of derde keer", zegt Derksen in Veronica Inside. In december versierde Dumfries ook tegen De Graafschap (1-2 bekerwinst) en RKC Waalwijk (1-4 zege) een discutabele penalty. "Het is echt misselijkmakend, en dat zou PSV niet moeten willen! Dan speel je tegen een klein clubje en moet je via een schwalbe en een hoop theater de wedstrijd winnen. Hij moet zich kapotschamen, die gozer! Het is gewoon matenaaien."

René van der Gijp analyseert de speelstijl van Dumfries. "Weet je wat het ook vaak met hem is: hij heeft helemaal geen balans. Dan gaat hij steeds verder naar voren hangen", aldus Van der Gijp. Daarna wordt in het praatprogramma een kort stukje van het interview van Dumfries ingestart. "Op tv hoorde je het niet, maar hij raakte me echt", zegt de rechtsback van PSV. "Hij raakte me echt aan, waardoor ik uit balans was, dan is het een terechte penalty."

Van der Gijp reageert spottend met: "Hij is altijd uit balans. Want als je dat vergelijkt met Angeliño: die was altijd in balans, ook als hij liep gewoon." Ook Valentijn Driessen heeft het gehad met Dumfries. "Dit hebben we al drie keer gehoord: na De Graafschap, na RKC en nu weer", aldus de journalist. "Daar moeten de scheidsrechters een keer wat aan doen, maar daar hoeven we heel weinig van te verwachten."