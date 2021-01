Lampard botst hard met journalist: ‘Pas als ze jouw stukken zouden lezen...’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 20:39 • Jeroen van Poppel

Frank Lampard heeft op de persconferentie van vrijdag flink uitgehaald naar een journalist. Naar aanleiding van de 2-0 nederlaag in de Premier League op bezoek bij Leicester City, stelt Liam Twomey namens de sportpagina The Athletic dat het binnen bij de Chelsea-selectie ontbreekt aan vertrouwen. Die suggestie schiet echter in het verkeerde keelgat bij de oefenmeester van de Londenaren, en steekt vervolgens een tirade af over het werk van de verslaggever.

Uit de woorden van de Lampard blijkt dat hij zich al langer ergert aan berichtgevingen van Twomey, en neemt geen blad voor de mond in een poging de verslaggever op zijn plek te zetten. "Nou, om eerlijk te zijn, ik denk dat de spelers pas het vertrouwen gaan verliezen als ze een aantal stukken zouden lezen die je op dit moment aan het schrijven bent", haalt de manager uit.

I’m reluctant to respond at all because I’m really not important to what’s happening at Chelsea (certainly not enough to be discussed in a presser), but I’ll just say I respectfully disagree with Lampard’s opinion of my objectivity.



Good or bad, it’s never personal ?? #CFC — Liam Twomey (@liam_twomey) January 22, 2021

“Jij bent vooringenomen als je kijkt naar onze wedstrijden en probeert, net als vele analisten op sociale media, alleen maar negatieve reacties uit te lokken", vervolgt de oefenmeester geërgerd het antwoord op de stelling van Twomey. "Toen we het goed deden aan het begin van dit seizoen was je wel positief, dus het gaat bij jou twee kanten op. Het zou een goede start zijn om als journalist in ieder geval objectief te blijven."

De voormalig middenvelder van onder meer Chelsea ligt de laatste weken onder vuur in de Engelse media door de tegenvallende prestaties van zijn club, die momenteel achtste staat in de Premier League. Ook op andere vragen uit de perszaal reageerde Lampard enigszins aangeslagen. “Ik luister niet naar de speculaties rondom mijn functioneren. Ik ben niet dom, ik weet dat er druk hoog voor een manager van een topclub. Maar doe gewoon mijn werk en ik trek me niets aan van wat er gezegd wordt."

De reactie van Twomey

Twomey zelf heeft op Twitter schoorvoetend een reactie gegeven op de aantijgingen van Lampard. "Ik aarzel om te reageren, omdat ik helemaal niet belangrijk genoeg ben voor wat er bij Chelsea gebeurt, maar ik zal zeggen dat ik respectvol afstand neem van de mening van Lampard over mijn objectiviteit", aldus de journalist. "Goed of slecht, het is nooit persoonlijk", zo sluit hij af met een duimemoji.