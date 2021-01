CAS doet uitspraak in zaak van megaschorsing voor Kieran Trippier

Vrijdag, 22 januari 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:54

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft zich uitgesproken over het verzoek van Atlético Madrid om de schorsing van Kieran Trippier op te heffen. Het CAS heeft besloten om de megaschorsing te laten staan, waardoor de dertigjarige rechtsback pas op 28 februari weer speelgerechtigd zal zijn, zo meldt El País. Trippier moet daardoor vanaf nu nog eens zeven wedstrijden toekijken.

Trippier werd in een eerder stadium tien weken geschorst door de Engelse voetbalbond (FA) vanwege het overtreden van de gokregels. De Engelsman heeft bekenden geïnformeerd over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético in 2019, waarna die personen daarover weddenschappen afsloten. De zaak kende na het bekendmaken van de megaschorsing een merkwaardig vervolg. Trippier en Atlético Madrid vochten de zaak aan bij de FIFA, die de schorsing aanvankelijk uitstelde tot maart.

Daardoor kon de vleugelverdediger op 12 januari tegen Sevilla (2-0 zege) meespelen. Trippier had daarvoor al drie wedstrijden schorsing uitgezeten. Op 18 januari besloot de FIFA echter om het beroep alsnog af te wijzen, waardoor de Brit afgelopen donderdag tegen Eibar (1-2 winst) weer geschorst was. Dat zal zo blijven tot 28 februari, waardoor Trippier nog eens zes competitiewedstrijden plus de heenwedstrijd in de Champions League tegen Chelsea moet missen. In totaal mist Trippier dus elf duels als gevolg van het gokschandaal.

Op 5 januari werden door de FA de berichten openbaar gemaakt die Kieran Trippier verstuurde aan vrienden in de aanloop naar zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid in de zomer van 2019. Minstens één vriend heeft die informatie toegepast om via een gokwebsite geld te verdienen aan de transfer. Op 14 juli appte Trippier met een vriend over de transfer. "Zal ik er flink op inzetten dat je daarheen gaat?", vroeg een vriend, die zelf eigenaar is van een bedrijf dat persoonlijke assistentie verleent aan voetballers. "Kan je doen, maat", reageerde Trippier. "Honderd procent, Tripps?", vroeg de vriend ter bevestiging. "Ja maat. Geef mij niet de schuld als er iets misgaat."