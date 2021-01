‘Het is uitgewerkt tussen Ten Hag en Ajax, is er überhaupt ooit chemie geweest?’

Vrijdag, 22 januari 2021
Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen denkt dat het voor beide partijen het best is als Erik ten Hag en Ajax aan het eind van het seizoen uit elkaar gaan. Vrijdag maakte BILD bekend dat Borussia Mönchengladbach al een eerste gesprek met de huidige trainer van Ajax heeft gevoerd en Driessen twijfelt niet aan die berichtgeving. "We hebben BILD vorige week gezien, op zondagochtend, met: 'Huntelaar tekent na Ajax - Feyenoord bij Schalke 04', dat klopte", aldus de journalist in een video-item voor De Telegraaf.

"BILD zuigt eigenlijk nooit zomaar iets uit zijn duim, zeker wat voetbal betreft", vervolgt Driessen. "Ze zijn heel goed geïnformeerd, dus ik geloof direct dat daar inleidende gesprekken zijn geweest. Misschien wel tussen de zaakwaarnemer van Ten Hag en Gladbach. Ze staan zevende, en dat is misschien ook wel de reden dat ze hem willen halen: dat ze vinden dat ze te laag staan. Maar ik zou Borussia Dortmund veel beter bij hem vinden passen, en dat is in feite ook een vrije plek." Bij BVB is Edin Terzic aangesteld als interim-trainer tot het eind van het seizoen. Eerder werd Ten Hag door Arno Vermeulen in Studio Voetbal aan Dortmund gelinkt.

Volgens Driessen teert Ten Hag bij Ajax te veel op het bereiken van de halve finale van dee Champions League in het seizoen 2018/19. "Iedereen komt steeds terug op die halve finale. Er zijn in Nederland ook prijzen behaald met een enorm budget, maar hij heeft natuurlijk enorm veel geld uit mogen geven. En daar heeft hij die prijzen mee gewonnen. Maar ik moet zeggen: de afgelopen anderhalf jaar, na die wedstrijd tegen Chelsea (4-4), is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Ze winnen nu wel veel, maar het is allemaal niet meer zo indrukwekkend."

Driessen gelooft dat het beter is als Ten Hag vertrekt uit Amsterdam. "Ik denk dat het heel verstandig gaan als hij en Ajax aan het eind van het seizoen uit elkaar gaan. Ik denk dat het uitgewerkt is. Ik vraag me af of de chemie tussen de spelers en Ten Hag er überhaupt ooit is geweest. De 'echte chemie' die je weleens hebt tussen spelers en trainers, maar ik denk dat het goed is voor Ajax en Ten Hag om de wegen te laten scheiden."

Ook komt Driessen terug op de klachten van Ten Hag over het speelschema van Ajax. Volgens de oefenmeester hebben de Amsterdammers steeds een dag minder rust dan hun tegenstander, al is dat zondag tegen Fortuna Sittard niet het geval. "Daar moet je nooit over beginnen", zegt Driessen. "Het is een beetje calimerogedrag, want mocht het dadelijk fout gaan: dan ligt het daaraan. Of je wint 'ondanks dat je het zwaarste schema hebt'. Hou nou gewoon je mond erover, en speel gewoon je wedstrijden."