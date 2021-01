‘Ajax doet Engels wonderkind na overstap naar Mino Raiola ‘big offer’’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 17:30

Ajax is in de markt voor Zion Atta, zo weet de Daily Mail te melden. De zestienjarige vleugelaanvaller heeft recent Mino Raiola in de arm genomen als zaakwaarnemer en wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij zijn huidige club Crystal Palace. Naast Ajax zou Atta ook een big offer hebben ontvangen van AS Roma.

Atta speelt sinds 2018 voor Cyrstal Palace, dat hem weghaalde bij Millwall. The Eagles wisten hem afgelopen jaar nog uit de klauwen van Liverpool en Manchester City te houden, maar vrezen dat zijn keuze voor Raiola weleens kan leiden tot een vertrek. Atta heeft een contractaanbod van Crystal Palace naast zich neergelegd, omdat hij een duidelijker plan eist om hem richting het eerste elftal te leiden.

Er is van buiten Engeland dus ook de nodige belangstelling voor Atta, die overigens ook een Italiaanse achtergrond heeft. Dat zorgt vollgens de Daily Mail voor een boost voor AS Roma in de jacht op de jonge vleugelaanvaller. Ajax heeft volgens de Engelse krant eveneens een aanbod gedaan, maar ook verschillende Engelse topclubs zijn in de markt voor Atta. Liverpool en Manchester City hebben ook dit seizoen hun interesse kenbaar gemaakt voor de international van Engeland Onder-15.