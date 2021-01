Steven Berghuis is voor schijntje op te halen bij Feyenoord: ‘Dan is hij weg’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 17:09 • Laatste update: 17:32

Het tot medio 2022 lopende contract van Steven Berghuis bevat een afkoopclausule van slechts vier miljoen euro. Feyenoord Transfermarkt maakt via Instagram melding van de lage gelimiteerde transfersom, die volgens het betrouwbare medium overigens niet voor Nederlandse clubs geldt, en ook Valentijn Driessen spreekt in een video-item van De Telegraaf van een dergelijk bedrag. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf was Berghuis afgelopen zomer al voor een schijntje op te halen bij Feyenoord.

“Vorige zomer kon hij voor vijf miljoen euro weg, maar niemand heeft hem opgepikt. Nu dan voor vier miljoen. Ja, dan is hij weg. Voor Feyenoord is het te hopen dat hij niet tussentijds weggaat. Hij heeft al laten doorschemeren dat hij dat niet van plan is. Als hij ook nog wegvalt, stort de boel wel in elkaar”, zo geeft Driessen te kennen. In een eerder stadium werd gemeld dat de afkoopclausule van Berghuis afgelopen zomer acht miljoen euro bedroeg. De aanvoerder van Feyenoord was dit seizoen voorlopig goed voor 11 doelpunten en 8 assists in 23 officiële duels.

Feyenoord nam vrijdag wel afscheid van Luciano Narsingh (verhuurd aan FC Twente) en George Johnston (verhuurd aan Wigan Athletic). “Grote schoonmaak, hè. Mogelijk om salarisbudget te creëren voor nog een aankoop. Of misschien kost Pratto zoveel dat het salarisbudget niet voldoende was. Maar dat zijn jongens die nauwelijks aan spelen toekomen. Dat zal Feyenoord niet veel zwakker maken”, stelt de journalist van De Telegraaf. Driessen is nog niet te spreken over de van River Plate overgekomen Lucas Pratto, die niet scoorde in vier wedstrijden.

“Advocaat schrijft heel snel spitsen af. Bozenik heeft hij al afgeschreven en nu Pratto ook”, zegt Driessen. “Je kan hem geen ongelijk geven, de man heeft werkelijk nog niets laten zien. Er wordt dan gezegd dat hij wel ballen moet krijgen. Maar het is de bedoeling dat hij bepaalde bewegingen of acties maakt waardoor hij de bal kan ontvangen. Hij heeft niet het fysiek of de inhoud om ook vrij te lopen en bepaalde explosiviteit te tonen waardoor hij kan loskomen van zijn tegenstanders.”

Driessen stipt aan dat Feyenoord dit seizoen wisselvallig speelt. “Het was tegen Heracles niet om aan te zien, net als een week eerder tegen PEC Zwolle. Typisch Feyenoord, je weet absoluut niet wat je kan verwachten. Als tegenstanders gaan verdedigen, hebben ze het heel erg moeilijk om daar een bres in te slaan. Tegen voetballende teams weten ze gebruik te maken van de ruimte.”