Voormalig topschutter KKD wil terug: ‘Ik heb nog genoeg goede jaren in me’

Zondag, 24 januari 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 01:12

Waar de meeste competities al over de helft zijn, moet in Zweden het nieuwe seizoen nog beginnen. De vorige jaargang liep pas in december ten einde en dus heeft Anthony van den Hurk sindsdien rustig aan kunnen doen. Toch was echt ontspannen er niet bij de voor de 27-jarige Nederlander. Het steekt hem dat zijn ploeg Helsingsborg IF is gedegradeer en daarom heeft hij het nu tot zijn persoonlijke missie gemaakt om de club terug naar het hoogste niveau te helpen. Tegelijkertijd sluit hij ook een transfer allerminst uit.

Door Thijs Verhaar

“Sorry hoor, ik was nog even druk met de kinderen”, verontschuldigt de spits zich glimlachend als het telefoongesprek van zijn kant begint met een luid gestommel. Voor zijn zoon en dochtertje is het weer even wennen dat papa ‘voetbaldingen’ moet doen, want de afgelopen zes weken zat hun vader lekker thuis. Inmiddels heeft Van den Hurk echter zijn eerste trainingsweek weer achter de rug en komt hij zelf ook terug langzaam in het ritme. “Dat duurt bij mij altijd wel eventjes. De eerste dagen was het een beetje roestig, maar het loopwerk gaat al langzaam beter. Na zoveel jaar in de voetballerij weet je wel hoe je het aan moet pakken om weer op en top fit te worden.”

De in de jeugd van PSV opgegroeide spits bivakkeerde meer dan tien jaar in de Keuken Kampioen Divisie, tot hij MVV Maastricht afgelopen maart verliet voor een mooie aanbieding uit Zweden. Daar kreeg hij de kans om voor het eerst in zijn leven op de hoogste divisie van een land te spelen, maar tot zijn grote teleurstelling eindigde zijn ploeg niet boven de degradatiestreep. Daarom moet hij zich ironisch genoeg nu weer opmaken voor een seizoen op het tweede niveau. “Haha, ja. Hoe is het mogelijk, he? Maak ik een transfer naar een stabiele club in het buitenland en dan presteer ik het alsnog om er meteen uit te vliegen.” Anthony van der Hurk lacht erom als een boer met kiespijn, vooral omdat hij weet dat hij er zelf alles aan heeft gedaan.

Met elf goals en vijf assists in 27 wedstrijden behoorde hij immers tot de meest waardevolle spelers van de Allsvenskan, hetgeen hem als nieuwkomer veel complimenten heeft opgeleverd. “Het is heel jammer dat we met de club geen goed vervolg hebben kunnen geven aan mijn persoonlijk goede seizoen”, sipt Van den Hurk. Hij geeft aan dat Helsingborg ‘normaal gesproken veel te goed is om te degraderen’ en wijt de vele verliespartijen aan blessures bij cruciale medespelers. “Ik weet zeker dat we zonder hun afwezigheid makkelijk veilig hadden gespeeld, maar elk team krijgt het zwaar als je je beste spelers moet missen. Deze club hoort gewoon op het hoogste niveau thuis, dus het zou heel mooi zijn om als kampioen te keren”, onthult de spits de ambities voor het komende seizoen.

Daarin moet de club wel verder zonder trainer Olof Mellberg. Hij besloot op zoek te gaan naar een andere club en daar baalt Van den Hurk stevig van. De spits weet dat Mellberg in Nederland vooral wordt herinnerd aan zijn gemiste strafschop tegen Oranje op het EK van 2004 en aan de ingooi waarmee hij namens Aston Villa ooit op miraculeuze wijze een eigen goal maakte. “Haha, ja. Daar wordt hij vaak aan herinnerd natuurlijk, maar in Zweden is het echt een beroemdheid. Hij heeft bij topclubs als Juventus en in de Premier League gespeeld, dus spits je je oren echt wel als zo iemand iets zegt. Hij heeft bij allerlei grote clubs gezeten en is ook gewoon een fijn persoon in de omgang”, aldus Van den Hurk, die een grote toekomst voorspelt voor de 43-jarige oefenmeester.

“Dat denk ik echt. Natuurlijk moet hij nog aan dingen werken, maar dat moeten we allemaal. Hij heeft in ieder geval heel veel verstand van voetbal en is tactisch ongelooflijk sterk”, prijst de aanvaller, die Mellberg de ‘grootste naam’ noemt waar hij ooit mee heeft gewerkt. “Hij leest het spel ontzettend goed. Misschien zelfs wel iets te goed, want afgelopen seizoen zag ik ook dat jongens hem soms niet helemaal goed begrepen.” Van den Hurk had daar zelf minder moeite mee en zegt dat deels te danken te hebben aan zijn goede voetbalopleiding bij PSV. “En voor een spits moet je het ook niet te moeilijk maken. Natuurlijk heb ik het voordeel dat ik ben opgegroeid met tactische looplijnen waar hij veel op hamerde, maar ik hoefde me verder niet bezig te houden met de organisatie of iets”, relativeert de aanvaller.

Hij werd alleen maar afgerekend op het maken van goals en leverde afgelopen seizoen op bestelling. De club ziet hem daarom niet graag vertrekken, maar is desondanks bereid mee te werken als de gewilde Van den Hurk een mooie kans krijgt aangeboden. De spits geeft aan dat er ‘wel wat belangstelling van clubs op het hoogste niveau’ is, dus gaat hij samen met de club kijken wat de beste oplossing voor alle partijen is. “Ik heb aangegeven dat ik ambitie heb en dat begrijpen ze gelukkig. Iedereen weet dat ik gekomen ben om op het hoogste niveau te spelen en de club verlangt een acceptabele transfersom. Als dat allemaal geregeld kan worden, sta ik zeker open voor een transfer”, aldus de aanvaller, die tegelijkertijd belooft geen stampij te maken als het niet lukt om een hogerop stap te maken. “Ik sta daar heel relax en open in. Ik voel me nu een echte Helsingborger, dus ik ga gewoon voluit voor de club als ik hier het komende seizoen nog steeds actief ben.”

Van den Hurk heeft het namelijk uitstekend naar zijn zin bij zijn Scandinavische club, waar hij nog twee jaar onder contract staat. “Als je die degradatie even weglaat, heb ik hier gewoon een geweldige tijd. Het is echt alleen een kwestie van ambitie als ik vertrek, want we staan hier iedere ochtend vrolijk op”, benadrukt de spits. “De mensen op de club zijn vriendelijk, we zitten hier mooi in de natuur, mijn familie is gelukkig en het is fijn leven hier”, somt hij op. De aanvaller laat zich goed op de hoogte houden over de situatie in Nederland en geeft aan dat hij in Zweden veel meer vrijheid heeft. “Ik vertrok net uit Nederland toen het coronavirus daar vorig jaar op kwam zetten. Hier is het nu ook wel heftig met het aantal besmettingen, maar alles is wel gewoon open. We kunnen overal heen, dus als ik dat vergelijk met wat ik van Nederland hoor, hebben wij het hier behoorlijk luxe.”

Die relatief milde aanpak van de regering zorgde er vorig jaar voorjaar zelfs voor dat Van den Hurk enkele weken na zijn overstap naar Zweden opeens benaderd werd door tal van nationale en internationale media. “Bij ons werd door de onzekerheid ook besloten om de competitie uit te stellen, maar we mochten nog wel vier keer per week blijven trainen”, memoreert de spits. “Zo’n beetje nergens meer op de wereld werd nog gevoetbald, dus wilden de NOS en allerlei andere mensen een reportage komen maken of met mij bellen”, lacht de Nederlander. “Uiteindelijk heb ik de perschef maar gevraagd of hij alles af wilde houden, want ik wilde me gewoon lekker focussen op het voetbal en me bewijzen in mijn eerste seizoen in Zweedse dienst.”

Van den Hurk in het shirt van MVV, waar hij vorig jaar maart afscheid nam.

De spits stapte begin maart over van MVV Maastricht, waar hij midden in het seizoen als captain afscheid nam. Van den Hurk kreeg online van een enkeling het verwijt toegeslingerd dat hij zijn ploegmaten en de club in de steek liet, maar benadrukt nu dat het in goed overleg is gegaan. “Het is ook niet waar dat er geen transfersom voor mij is betaald. De club heeft ondanks mijn destijds in de zomer aflopende contract een mooi bedrag voor mij ontvangen”, geeft hij aan. Bovendien was de club volgens hem al van plan geweest om hem in de winterstop te verkopen, maar toen werd geen enkele potentiële koper concreet. “In Zweden mocht nog wel gehandeld worden, dus het was voor MVV de laatste kans om nog iets voor mij te vangen en die hebben ze gegrepen.”

Hoewel Van den Hurk ‘meteen een goed gevoel’ kreeg toen hij bij de Zweedse club ging kijken, vond hij het toch lastig om MVV vaarwel te zeggen. “Ik was daar aan een heel goed seizoen bezig en het is ook gewoon een fijne club. Daarnaast is het natuurlijk moeilijk om de jongens van de ene op de andere dag vaarwel te moeten zeggen, maar tegelijkertijd wil je jezelf testen in een betere competitie.” Daarom besloot hij uiteindelijk om per direct te vertrekken, zodat hij de voorbereiding in Zweden mee kon maken. “Zo kon ik zelf een optimale start maken en MVV was dat seizoen niet in de race voor play-offtickets. Anders had ik misschien gewacht”, aldus de spits, die een eventuele rentree in Nederland na één jaar in Zweedse dienst niet uitsluit.

“Ik sta voor heel veel dingen open”, stelt Van den Hurk. “Op zich heb ik het heel goed naar mijn zin en zou ik het prachtig vinden als een club uit de Allsvenskan mij een aanbieding doet, maar ik sluit mijn ogen ook niet voor een buitenlands avontuur of een terugkeer naar Nederland.” Voor de aanvaller is de uitdaging daarin leidend, geeft hij aan. “Ik heb me altijd overal aan kunnen passen en heb het geluk dat mijn gezin achter me staat. Anders had ik waarschijnlijk ook niet kunnen aarden in Zweden, maar met hun steun kan ik overal mijn plekje vinden”, verzekert de spits, die in 188 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor 76 goals en 17 assists. “Ik heb als 28-jarige nog genoeg goede jaren in me. Daarom wil ik me graag op een zo hoog mogelijk niveau testen, dus ik wacht rustig af of er een mooie uitdaging op mijn pad komt. En anders blijf ik fijn bij Helsingborg. Ook helemaal goed."