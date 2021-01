Stengs moet vrezen voor clash met Feyenoord na knietje tegen Ajax

Vrijdag, 22 januari 2021 om 16:01 • Laatste update: 16:09

AZ moet het komende zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord mogelijk stellen zonder Calvin Stengs. Pascal Jansen, trainer van de Alkmaarders, vertelt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel in De Kuip dat de vleugelaanvaller tijdens de bekerwedstrijd tegen Ajax (0-1 nederlaag) een ‘knietje’ heeft gekregen en daardoor eerder op de dag niet heeft kunnen meetrainen.

"In de bekerwedstrijd tegen Ajax heeft Calvin een knietje gekregen. Hij kon niet trainen vandaag. We gaan kijken of hij morgen (zaterdag, red.) weer kan aansluiten", zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Jansen. Ook de al langer afwezigen Jonas Svensson en Dani de Wit zullen zondag niet van de partij zijn. Overigens heeft Feyenoord ook te maken met een afwezige, want trainer Dick Advocaat liet vrijdag tijdens de persconferentie weten dat Orkun Kökçü zal ontbreken. Verder beschikken de Rotterdammers over een fitte selectie.

Jansen hoopt dat AZ zondag tegen Feyenoord de wisselvallig van de laatste weken weet te doorbreken. "Het is zaak om stabieler te presteren in de rest van het seizoen. Ook binnen een wedstrijd zag ik dat terug. Daar hebben we de afgelopen dagen aan gewerkt door ons te concentreren op de dingen waar we goed in zijn", aldus de interim-coach, die met weinig plezier terugkijkt op de midweekse bekerontmoeting met Ajax. "Ik vond dat we er na de treffer van Ajax minder energie instopten. Dat moet zondag beter."

AZ was Feyenoord in de vorige ontmoeting in De Kuip duidelijk de baas. Dankzij treffers van Myron Boadu, Stengs en Oussama Idrissi stapten de Alkmaarders met een 0-3 zege van het veld in september 2019. "Ik heb die beelden teruggekeken. Voor mijn eigen beeldvorming en de manier waarop we daar hebben kunnen winnen", zegt Jansen desgevraagd. De AZ-coach verwacht niet dat het wederom zo makkelijk zal verlopen in Rotterdam-Zuid. "Ik kan me voorstellen dat Feyenoord wil spelen zoals ze dat in de tweede helft tegen Ajax deden. Toen vond ik ze ook erg goed. Er staat behoorlijk wat druk op de wedstrijd denk ik. We willen beiden in de top van de ranglijst blijven." Het uitduel met Feyenoord begint zondag om 16.45 uur.